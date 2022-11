“Per risparmiare sull’energia la gente sta causando incendi in casa”: l’allarme dei vigili del fuoco A lanciare l’avvertimento sono i vigili del fuoco del West Yorkshire, in Inghilterra, a seguito di alcuni gravi incidenti: “Gli incendi di notte, quando si dorme, sono molto più pericolosi”.

A cura di Antonio Palma

Per risparmiare sui costi dell'energia e sulla bolletta elettrica, le persone rischiano di causare incendi molto pericolosi, come già accaduto in alcuni casi con gravi conseguenze alle abitazioni interessate.

A lanciare l’avvertimento sono i vigili del fuoco del West Yorkshire, in Inghilterra, a seguito di alcuni gravi incidenti che hanno richiesto l'intervento dei pompieri, pesantemente danneggiato alcune abitazioni del posto e causato alcuni feriti nelle ultime settimane.

Il fatto è che la crisi del costo della vita e l’aumento dell’elettricità sta spingendo sempre più persone a utilizzare prodotti elettrici di notte, quando il prezzo dell’energia è spesso più economica ma è un errore che può portare a conseguenze anche gravi.

“La metà di tutti gli incendi domestici accidentali sono causati dall'elettricità e nove incendi elettrici su dieci sono causati da prodotti elettrici” spiegano infatti West Yorkshire Fire and Rescue Service, ricordando però che la soluzione di attivare gli elettrodomestici di notte potrebbe portare a pericolosi incendi.

Gli incendi di notte, quando si dorme, sono molto più pericolosi perché ci si accorge troppo tardi delle fiamme, rischiando di inalare i fumi tossici e di rimanere avvelenati dalle esalazioni.

"Sappiamo che le persone sono alla ricerca di modi per risparmiare denaro e con l'elettricità che spesso costa meno di notte, può essere allettante aspettare fino all'ora di andare a letto per accendere elettrodomestici come le asciugatrici", ha affermato la responsabile della prevenzione degli incendi dei pompieri inglesi Sarah Laidlow-Moore, aggiungendo: “Tuttavia, le persone devono essere consapevoli dei pericoli di lasciare incustoditi i prodotti elettrici, specialmente di notte quando dormono”.

Solo nelle ultime due settimane, ad esempio, due distinti incendi avvenuti di notte e partiti da asciugatrici, hanno causato l’intossicazione dei residenti, oltre alla distruzione di parte della casa.

Un altro problema è il tentativo di risparmio sui prodotti elettrici non conformi. “Il sovraccarico delle prese, l'utilizzo di caricatori sbagliati e il mancato controllo del cablaggio sui prodotti elettrici possono causare incendi. Sappiamo che si è tentati di risparmiare denaro anche acquistando articoli online invece di acquistare l'equivalente di marca, ma spesso può essere un falso risparmio in quanto spesso possono aumentare il rischio di incendio. Con l'arrivo dell'inverno ci sono anche le coperte elettriche di cui tenere conto: è importante che vengano controllate prima dell'uso" spiegano i vigili del fuoco.