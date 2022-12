Per 17 anni fiori sulla tomba sbagliata: scambio di salme al cimitero I fatti sono avvenuti all’Holy Trinity a Wingate, nella contea inglese di Durham. Un’indagine della chiesa ha portato alla luce il fatto che i registri erano stati tenuti male.

A cura di Biagio Chiariello

Una "tempesta perfetta" di problemi ha portato una famiglia a piangere per 17 anni sulla tomba sbagliata. Come riporta la BBC, la famiglia Bell ha scoperto che la lapide del padre Thomas era stata messa sulla tomba sbagliata all'Holy Trinity a Wingate, nella contea di Durham nel 2005, quando erano andati a seppellire la moglie Hilda a giugno. Un'indagine della chiesa ha portato alla luce il fatto che i registri erano stati tenuti male. Nel rapporto viene peraltro evidenziato come non si possa garantire che siano stati commessi altri "errori simili".

Il venerabile Bob Cooper, arcidiacono di Sunderland, ha affermato che si tratta di un caso di "grande tristezza", ma le sue raccomandazioni per il futuro dovrebbero garantire che problemi simili "non si ripetano". Secondo la ricostruzione, un operaio aveva montato la lapide di Thomas Bell nel 2005, ma "a causa di un processo insufficiente e anche di una scarsa tenuta dei registri" è stata "posta sulla tomba sbagliata".

Secondo Cooper, l'allora vicario, che intanto è morto, "non ha tenuto registri nella misura che sarebbe considerata la migliore pratica" mentre gli appunti del sagrestano, anch'egli deceduto, non sono stati consegnati alla chiesa al momento della sua morte e da allora sono andati persi.

L'arcidiacono ha specificato che era "buona pratica" anche mettere un segno sulla tomba al momento della sepoltura, ma "in questo caso non è accaduto", e qualcuno della chiesa avrebbe dovuto assistere alla collocazione della lapide e "fare un riferimento incrociato con i registri tombali", ma anche questo non è accaduto.

La generale mancanza di documenti è stata "aggravata" dai ladri alla fine degli anni '70 hanno fatto irruzione e bruciato i documenti della chiesa sull'altare.

Ian Hoult, responsabile della sicurezza del quartiere del Durham County Council, ha detto che l'autorità non è stata ancora contattata dalla chiesa, ma ha aggiunto: "Saremmo felici di collaborare a fianco della parrocchia e della diocesi per quanto riguarda la manutenzione dei terreni".