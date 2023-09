Pensava fosse influenza, 22enne finisce in rianimazione per streptococco: “Mai trascurare i sintomi” La storia di una giovane ballerina britannica finita in terapia intensiva a causa di una infezione da streptococco che ha sottovalutato, nonostante i sintomi: “A venti anni pensi di essere invincibile”.

A cura di Antonio Palma

"A venti anni, quando sei così in forma e in salute, pensi semplicemente di essere un po' invincibile ma non è così e non bisogna mai trascurare i segnali del nostro corpo” è l’avvertimento lanciato da Taz Hoesli, giovane ballerina britannica finita in terapia intensiva a causa di una infezione da streptococco che ha sottovalutato, nonostante i sintomi.

La 22enne, che non aveva problemi di salute preesistenti, ha semplicemente ignorato i sintomi del suo corpo, pensando a una semplice influenza, ma è finita in ospedale a rischio di vita e oggi sta ancora affrontando il trauma che ha vissuto. La giovane ha iniziato ad accusare i primi sintomi lo scorso anno mentre lavorava come ballerina. “La sera prima non mi sentito al cento per cento ma, come fanno tutti, l’ho ignorato e mi sono presentata all'evento che era in programma” ha raccontato la giovane al tabloid Metro con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul porre attenzione ai segnali del corpo che potrebbero indicare infezioni potenzialmente mortali.

Nonostante i sintomi si aggravassero con febbre e sudori, la ragazza ha partecipato anche a un’audizione ballando e cantando. A sera ha iniziato ad avere vertigini e un dolore all'anca destra. “Quando mi sono svegliata la mattina ho avuto un dolore lancinante. L'ho semplicemente attribuito al fatto di aver fatto troppo il giorno prima" ha spiegato. Quel giorno ha continuato a insegnare al corso di canto che teneva ma la notte le cose sono precipitate ed è stata trasportata in ospedale.

"Mi sono svegliata alle 4 del mattino e non avevo mai sentito un dolore così forte in tutta la mia vita. Ho dovuto mandare un messaggio a mia mamma, che era nell’altra stanza, per dirle che non riuscivo nemmeno ad alzarmi” ha ricostruito, rivelando: “Mio padre mi faceva domande e io gli rispondevo cose senza senso". Portata d’urgenza in ospedale, ha scoperto che aveva una infezione da streptococco.

Ricoverata in terapia intensiva, Taz si è salvata in tempo ma ha ancora i postumi di quella terribile esperienza e da allora non è più tornata a ballare. "È stato un periodo davvero spaventoso e ancora non mi son ripresa del tutto dopo 11 mesi" ha concluso