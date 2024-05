video suggerito

Paura in Svizzera, uomo accoltella passanti strada, tra cui una donna incinta: arrestato Un uomo ha seminato il terrore nel Nord della Svizzera, a Zofingen, accoltellando diversi passanti per strada, tra cui una donna incinta. Poi, si è barricato in un edificio ed è stato infine arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Paura nel pomeriggio di oggi in Svizzera, dove un uomo ha seminato il terrore nel Nord del Paese, a Zofingen, nel canton Argovia, accoltellando diversi passanti per strada. Numerosi i feriti, anche se il bilancio è da confermare, ma i media locali parlano di 6 feriti in totale.

"Abbiamo diverse persone ferite. Sono state soccorse e stanno andando in ospedale", ha spiegato un portavoce delle forze dell'ordine. L'aggressore è stato poi arrestato dalla polizia cantonale.

Secondo i media locali, l'uomo avrebbe prima aggredito i passanti con un'arma da taglio, tra cui ci sarebbe anche una donna incinta, colpita alla testa. Poi si è barricato in un edificio. Alle 18:38, due ore dopo l'aggressione, la polizia cantonale ha annunciato su X che l'uomo, anch'egli rimasto ferito, era stato arrestato.

"Ho sentito delle urla davanti al mio negozio e poi ho visto un dipendente che cercava di catturare l'autore del reato", ha raccontato una donna a 20 Minuten.

Sul posto è intervenuta anche l’unità speciale Argus, come riportano diversi media locali, e un elicottero di soccorso. I motivi dell'aggressione non sono ancora chiari. Durante l’operazione la polizia ha invitato la popolazione a chiudere porte e finestre per motivi di sicurezza. Varie aree del comune sono rimaste chiuse alla circolazione.

Le forze dell'ordine, sempre via social network, hanno rivolto un appello a tutti coloro che sono stati presenti all'aggressione, chiedendo di inviare foto e video per poter ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo.