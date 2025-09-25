Paura in Russia, triplo attacco di un orso in un centro abitato: una vittima, 12enne si salva fingendosi morto

Un orso a Petropavlovsk-Kamchatsky in Russia ha attaccato un uomo. Il predatore poco prima ha ucciso un’anziana e ferito un ragazzo. La polizia dispiega sul territorio cecchini e ispettori di caccia. Il video dell’aggressione.

Orso attcca l’uomo, un estratto dal video

Un uomo è miracolosamente sfuggito alla furia di un orso che lo ha aggredito in pieno centro abitato. L’attacco è avvenuto nella città di Petropavlovsk-Kamchatsky in Russia. La scena è stata ripresa in un video diventato virale, che mostra l’attimo esatto in cui l’uomo riesce a salvarsi salendo sulla sua auto, mentre l’animale si avventa su di lui.

Le immagini mostrano l'uomo chiudere di scatto la portiera posteriore dell’auto, proprio mentre l'orso si alza sulle zampe posteriori pronto ad attaccare. Dalle immagini si vede anche un’altra auto che stava per parcheggiarsi, quando alla vista del predatore inferocito, il guidatore ha deciso di allontanarsi il prima possibile. Qualche graffio sulla macchina e tanta paura ma è scampato al peggio. Subito dopo, sempre come hanno ripreso le telecamere, l’orso si è allontanato.

Lo stesso animale aveva pochi minuti prima aggredito una donna di 84 anni in un campo sportivo vicino a un asilo nido. L’anziana è stata trasportata d'urgenza in terapia intensiva, ma è morta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Un altro attacco si è verificato vicino a un centro sportivo, dove un ragazzo di 12 anni è stato attaccato mentre tentava di fuggire. L’orso lo ha rincorso e ha afferrato il suo zaino. Il giovane è caduto a terra, ferendosi alla tempia e al ginocchio, ma ha avuto la prontezza di fingersi morto. Una mossa che gli ha salvato la vita. Il dodicenne è rimasto immobile finché l’animale non si è allontanato.

Le autorità russe hanno confermato che è lo stesso orso il responsabile dei tre attacchi. L’animale è stato rintracciato e abbattuto dai ranger. Tuttavia, la paura tra i residenti fatica ad andar via.

Almeno altri due orsi sono stati avvistati nelle ultime ore nei quartieri residenziali della città, scatenando il panico. I cittadini hanno accusato le autorità locali di non aver fatto abbastanza per allontanare gli animali selvatici dai centri abitati. La città di Petropavlovsk-Kamchatsky è da settimane in agitazione per l'aumento degli avvistamenti di orsi in aree popolate. Le autorità cittadine per fronteggiare il pericolo hanno dispiegato ispettori di caccia e tiratori scelti della polizia per presidiare le zone sensibili della città, come scuole, parchi e centri sportivi.

Nel frattempo gli esperti collegano l’invasione urbana degli orsi alla carenza di cibo nei boschi e ai cambiamenti climatici, che spingono sempre più animali selvatici ad avvicinarsi alle aree abitate.