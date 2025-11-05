Paura in Francia, auto travolge 10 persone a Oléron. Fermato un 35enne: “Ha urlato Allah Akbar”

Un uomo di 35 anni ha travolto in auto diverse persone sull’isola di Oléron. Dieci persone sono rimaste ferite, 4 sono in gravi condizioni. L’uomo è stato arrestato pochi minuti dopo il fatto e al momento del fermo avrebbe urlato “Allah Akbar”. Si indaga per tentato omicidio e per la Procura si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Un uomo ha investito in auto diverse persone in più zone dell'isola di Oléron, sulla costa atlantica della Francia. Il bilancio è di almeno 10 feriti, di cui 4 in modo grave. Secondo le prime informazioni, il 35enne avrebbe urlato "Allah Akbar" al momento dell'arresto.

L'uomo è attualmente accusato di tentato omicidio. Secondo le prime informazioni, è residente a Oléron e avrebbe investito deliberatamente pedoni e ciclisti su una strada tra Dolus d'Oléron e Saint-Pierre d'Orléon. I feriti sarebbero persone di un'età compresa tra i 22 e i 67 anni e sono stati trasportati in elicottero all'Ospedale Universitario di Poitiers.

Uno di loro sarebbe l'assistente parlamentare locale di Pascal Markowsky, deputato del Raggruppamento Nazionale per la Charente-Maritime. La collaboratrice di Markowsky avrebbe riportato fratture multiple e un trauma cranico ed è stata portata in ospedale in condizioni di urgenza assoluta.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez ha annunciato di essere in viaggio per raggiungere Orléon su richiesta del primo ministro. È atteso per le 14.

"Siamo sconvolti dall'accaduto – ha spiegato il sindaco di Dolus-sur- Oléron -. Il Comune si è mobilitato al massimo con due elicotteri sul posto che stanno trasportando i feriti gravi a Poitiers". Il sindaco ha spiegato di aver dovuto contattare la madre di una delle vittime. "Non si è mai pronti a dare notizie del genere a qualcuno" ha sottolineato, visibilmente commosso.

Il presidente del Raggruppamento Nazionale, Jordan Bardella, ha chiesto una "sentenza esemplare" per il 35enne, augurando invece una rapida guarigione alle vittime.

Secondo le prime informazioni, il 35enne fermato sarebbe già noto alla giustizia per piccoli reati e per l'uso abituale di alcol e droghe. L'uomo vive a Saint-Pierre-d'Oléron in una casa mobile. Al momento del fermo, la polizia ha utilizzato un taser per neutralizzare il sospettato che stava cercando di dare alle fiamme il veicolo utilizzato durante l'attacco. Nella macchina sarebbero state trovate bombole di gas.