Paura a Vancouver: uomo ruba alcolici nel ristorante, poi accoltella diverse persone in un negozio L'aggressione in un minimarket della catena 7-Eleven nella città del Canada; poco prima il sospettato sarebbe entrato in un ristorante per rubare degli alcolici. La polizia gli ha sparato: è morto in ospedale. Almeno due i feriti, accoltellati.

A cura di Biagio Chiariello

Paura a Vancouver, in Canada, dove un uomo ha accoltellato diverse persone. La polizia è intervenuta, sparando all'aggressore, che è poi deceduto in ospedale. I fatti si sono svolti ieri, 4 dicembre, intorno alle 11:30 (ora locale, le 20:30 in Italia), nei pressi del ristorante Original Joe's e del punto vendita 7-Eleven (nota catena di supermercati in USA e Canada), all'incrocio tra Robson Street e Hamilton Street.

"Qualcuno ha dato l'allarme perché un uomo aveva rubato alcolici ed era armato di coltello all'interno del ristorante", ha dichiarato il Vancouver Police Department in un comunicato stampa. Gli agenti, intervenuti immediatamente, hanno scoperto che nel frattempo il sospettato era entrato nel minimarket.

Un video ottenuto dalla Canadian Press mostra le forze dell'ordine entrare nel negozio con le armi puntate ed esplodere almeno 10 colpi. In un altro filmato, si vede una persona trasportata in barella verso l'ambulanza, mentre i paramedici eseguono compressioni toraciche. Non è chiaro se si tratti effettivamente del sospettato, che è comunque morto dopo il ricovero in ospedale.

Sono state accoltellate almeno due persone: entrambe ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalla polizia.

Le indagini per determinare il movente sono ancora in corso. L'area del minimarket e le zone circostanti sono state isolate, mentre gli investigatori proseguono i rilievi all'interno del negozio. Uno studente ha raccontato di essere stato bloccato dalla polizia prima di poter entrare nel supermercato. Ha sostenuto di aver assistito alla sparatoria contro un uomo che ha descritto come un "senza fissa dimora".