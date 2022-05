Parto d’urgenza nella toilette dell’aereo, Sky nasce in volo: “Un ottimo lavoro” Sky è nato lo scorso 17 maggio su un volo della Frontier Airlines partito da Denver e diretto a Orlando. Il capitano: “Tutto l’equipaggio ha fatto un ottimo lavoro”.

A cura di Ida Artiaco

Piccolo miracolo ad alta quota su un aereo partito da Denver e diretto a Orlando, in Florida: dopo un parto d'urgenza è nato il piccolo Skye. È successo lo scorso 17 maggio: a raccontare la storia a lieto fine è stata la Frontier Airlines sulla propria pagina Facebook, con tanto di foto del neonato. Sebbene il nome e il sesso del piccolo non siano stati condivisi pubblicamente per motivi di privacy, Frontier ha rivelato che il suo secondo nome è Sky a causa delle condizioni insolite della sua nascita.

La passeggera ha avuto un travaglio precoce. L'assistente di volo Diana Giraldo l'ha aiutata a raggiungere la toilette e poi a partorire il bimbo. In una dichiarazione, il capitano Chris Nye, che stava pilotando l'aereo, ha detto che il velivolo è stato dirottato sull'aeroporto di Pensacola in Florida, quindi ha proseguito per Orlando dopo che la madre e il neonato sono stati in grado di scendere dall'aereo con l'assistenza del personale medico.

"L'intero equipaggio ha fatto un ottimo lavoro – è la dichiarazione del capitano che si legge nel post su Facebook -. Sono felice di vedere tutti lavorare insieme per far nascere con successo un neonato su un aereo".

Sky non è l'unico ad essere nato ad alta quota negli ultimi anni. Nel maggio 2021, una donna ha avuto il travaglio a bordo di un volo da Salt Lake City a Honolulu. In quel caso, però, nessun assistente di volo ha avuto bisogno di aiutare con il parto: per fortuna, a bordo c'erano un medico e tre infermieri della terapia intensiva neonatale, tutti entrati in azione. Ancora, un bambino di nome Haven, nato su un volo Cebu Pacific da Dubai a Manila nel 2016, ha ricevuto un milione di miglia dalla compagnia aerea filippina.