Parigi, incendio nei pressi dell’Opéra Garnier: evacuati negozi nelle vicinanze Le fiamme hanno avvolto un edificio nei pressi dell’Opéra Garnier di Parigi nella mattinata di oggi sabato 20 novembre. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nella mattinata di oggi sabato 20 novembre un incendio nei pressi dell'Opéra Garnier ha gettato nella paura l'intera città di Parigi. Secondo le prime notizie, le fiamme hanno avvolto un edificio affacciato su Boulevard des Capucines, nel 2° arrondissement. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono ancora all'opera per domare le fiamme. In un video pubblicato su Twitter è possibile vedere le fiamme attraverso le finestre dell'edificio. Diversi negozi nelle immediate vicinanze sono stati evacuati.

L'incendio è divampato intorno alle 10.30 al terzo piano dell'edificio del 2° arrondissement. L'edificio conta principalmente uffici. Poche abitazioni sono situate ai piani superiori. I vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare coloro che si trovavano ai piani più alti del palazzo. Secondo le prime informazioni, non vi sono attualmente vittime. Il traffico è stato interrotto per le prossime ore. I soccorsi hanno chiesto alle persone di sgomberare l'area. "Nessuno passerà per un po'" ha riferito un pompiere alla piccola folla di curiosi lì radunata. Al momento, fanno sapere, l'incendio non è ancora del tutto sotto controllo ed esiste il rischio concreto che il rogo si diffonda anche sui piani superiori.

In aggiornamento