Papa Francesco su benedizione a coppie omosessuali: “Riguarda la persona, non l’unione gay” Dopo l’ondata di polemiche seguite alla dichiarazione ‘Fiducia supplicans’, Papa Francesco ha dichiarato che la benedizione non riguarda le coppie omosessuali, ma le singole persone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Si benedice la persona, non l'unione gay". A dirlo è stato Papa Francesco, parlando all'ex Sant'Uffizio in merito alla dichiarazione Fiducia supplicans, che riguarda la possibilità di dare la benedizione a coppie omosessuali o comunque non riconosciute dalla dottrina cattolica.

"L'intento delle ‘benedizioni pastorali e spontanee' è quello di mostrare concretamente la vicinanza del Signore e della Chiesa a tutti coloro che, trovandosi in diverse situazioni, chiedono aiuto per portare avanti, talvolta per iniziare, un cammino di fede", ha dichiarato Bergoglio. Che ha poi aggiunto: "Vorrei sottolineare brevemente due cose: la prima è che queste benedizioni, fuori di ogni contesto e forma di carattere liturgico, non esigono una perfezione morale per essere ricevute; la seconda, che quando spontaneamente si avvicina una coppia a chiederle, non si benedice l'unione, ma semplicemente le persone che insieme ne hanno fatto richiesta. Non l'unione, ma le persone, naturalmente tenendo conto del contesto, delle sensibilità, dei luoghi in cui si vive e delle modalità più consone per farlo".

La dichiarazione Fiducia supplicans voluta proprio da Bergoglio ha causato una levata di scudi nel mondo cattolico. Molti vescovi si sono detti contrari a questo documento, aggiungendo che non lo avrebbero mai applicato nei loro territori. Dopo l'ok al battesimo per le persone transessuali e i figli delle coppie omosessuali, il Papa si è trovato in mezzo a una nuova ondata di polemiche, che l'hanno costretto a chiarire alcuni punti. "Se viene l'associazione Lgbt dico no, alle persone invece dico sempre sì. Noi benediciamo le persone, non il peccato, vengono da noi come coppie o come persone", aveva già dichiarato dieci giorni fa in un incontro a porte chiuse con il clero romano.