Pale del motore si spezzano, sull’aereo trema tutto: paura a bordo e atterraggio di emergenza Nel bel mezzo del volo a bordo dell’Airbus A330 ha iniziato a vibrare tutto, scatenando inevitabilmente la paura tra i passeggeri. Alcune pale del motore sinistro dell’aereo infatti si erano spezzate ed erano finte a forte velocità sulla carlinga, danneggiandola.

Momenti di paura e atterraggio di emergenza per un volo di linea della China Eastern che nei giorni scorsi volava da Shanghai Hongquiao a Hong Kong. Nel bel mezzo del volo, infatti, a bordo dell’Airbus A330-300 ha iniziato a vibrare tutto, scatenando inevitabilmente la paura tra i passeggeri nonostante le rassicurazioni di comandante ed equipaggio. Una situazione ovviamente non conforme che ha spinto infine il pilota a variare la rotta per un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Xiamen Gaoqi, sempre in Cina.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di domenica scorsa a circa metà percorso. L’aereo era partito alle 08:10 ora locale con arrivo previsto alle 10:50 ma poco più di un'ora dopo la partenza, quando era a circa 34.100 piedi di altezza, circa 10mila chilometri, a bordo si è sentito un forte scoppio e tutto ha iniziato a vibrare molto vistosamente.

I passeggeri, che hanno ripreso la scena in alcuni video girati coi telefonini, hanno riferito che sediolini e passeggeri sono stati sottoposti a forti vibrazioni per tutto il resto del volo insieme a suoni simili a quelli di un trattore e a un forte odore di bruciato. Dopo che i passeggeri sul lato sinistro dell'aereo hanno gridato che il motore sinistro era rotto, il capitano ha annunciato che l'aereo avrebbe fatto rotta su Xiamen.

Il velivolo fortunatamente poi è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Xiamen, tutti i passeggeri e l'equipaggio sono sbarcati in sicurezza, accolti dal personale di emergenza, e non sono stati segnalati feriti in relazione a questo incidente.

All’arrivo è stato subito chiaro il problema al velivolo, un Airbus A330-300 di sei anni e mezzo. Alcune pale del motore sinistro dell'aereo infatti si erano spezzate ed erano finte a forte velocità sulla carlinga, danneggiandola vistosamente.

L’aereo quindi non ha potuto proseguire e la compagnia ha dovuto schierare un altro aereo per completare il servizio programmato, che ha accumulato quasi otto ore di ritardo. Il motore danneggiato, un Rolls Royce Trent 772B-60, sarà sottoposto a indagini che indicheranno le cause di questa anomalia.