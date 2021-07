Tra le vittime accertate del palazzo crollato a Miami c'è anche una bambina di sette anni. È la figlia di un vigile del fuoco. Secondo quanto riportano i media Usa, il corpo della piccola è stato uno degli ultimi estratti dalle macerie dell'edificio di dodici piani crollato la notte del 24 giugno a Surfside. È la figlia di un collega dei vigili del fuoco che da nove giorni stanno lavorando nel tentativo di recuperare i corpi delle vittime del palazzo crollato. "Quando è stata estratta – il racconto di Elad Edri, vice comandante di una squadra israeliana di soccorso – i vigili del fuoco hanno formato due file d'onore. Poi si sono abbracciati e hanno pianto". Il bilancio accertato e purtroppo provvisorio della tragedia di Miami ad oggi è di venti vittime. Ma ci sono ancora 128 persone che mancano all'appello. Oltre alla figlia del vigile del fuoco un altro corpo è stato estratto nelle ultime ore. Lo ha reso noto in conferenza stampa il sindaco della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava, precisando appunto che risultano ancora purtroppo 128 dispersi.

"Questa volta è stato diverso, molto più difficile per i nostri soccorritori", ha detto inoltre il sindaco parlando del ritrovamento del cadavere della bambina. Daniella Levine Cava ha detto che i corpi sono stati trovati giovedì sera, dopo che le operazioni di ricerca e soccorso erano state bloccate per circa 15 ore per timori di nuovi crolli. Ciò che ha causato il crollo del complesso residenziale nove giorni fa non è ancora chiaro. I soccorsi a Miami proseguono ancora nonostante l'imminente arrivo dalle Barbados dell'uragano Elsa, il primo della stagione. Gli esperti non sono ancora sicuri della traiettoria dell'uragano, ma diversi modelli indicano che vi sono buone possibilità che Elsa colpisca la parte meridionale della Florida.