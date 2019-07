Francesco Cassardo è salvo. Ad annunciarlo su Facebook è il compagno di cordata Cala Cimenti, col quale stava scalando le vette del Pakistan, che nella notte ha prima dato notizia dell'inizio delle operazioni di soccorso per l'alpinista precipitato per 500 metri dal Gasherbrum VII, e poi confermato l'avvenuto salvataggio. “Francesco è sull'elicottero verso Skardu", ha scritto Cimenti. I due erano stati raggiunti a piedi da altri tre loro colleghi partiti dal campo base, che hanno poi portato il ferito più a valle. Ora i 3 ridiscenderanno a piedi. "Sono dispiaciuto di aver lasciato solo Francesco sull'elicottero – ha detto Cimenti – ma non ho potuto fare diversamente".

I tre soccorritori, dopo avere raggiunto a piedi il punto in cui si trovavano i due alpinisti, avevano improvvisato una slitta per il trasporto raggiungendo così il luogo in cui Cimenti aveva lasciato la tenda prima di affrontare la scalata del Gasherbrum VII. "Lo abbiamo portato – hanno poi scritto i soccorritori – dai 6.200 fino al Campo Uno. Aspettiamo l'elicottero domattina". "Don, Janusz e Jaroslaw hanno fatto un miracolo", ha scritto in un messaggio il russo Denis Urubko, uno dei soccorritori dell'alpinista torinese, riferendosi ai tre uomini (un canadese e due polacchi) che lo hanno riportato al Campo Uno. Le condizioni di Cassardo sarebbero gravi ma è sempre rimasto vigile.

Il ministero degli Esteri e l'Ambasciata in Pakistan continuano a seguire la situazione dell'alpinista, così come il Ministro Enzo Moavero. “In riferimento all’appello dei familiari dell’alpinista Francesco Cassardo, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Moavero conferma che da ieri con la Farnesina e l’Ambasciata si sta chiedendo alle Autorità pachistane di fare il massimo per soccorrerlo nei tempi più rapidi. Costante è il contatto coi suoi familiari”, ha scritto in un tweet la Farnesina.