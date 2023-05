Paga ma scopre che il parcheggiatore è abusivo: esce dal ristorante, lo uccide e torna a mangiare L’assurda sequenza che ha visto come scenario l’esterno di un ristorante di Houston, nello stato del Texas, in Usa. Protagonista del folle gesto un 29enne che due giorni dopo i fatti si è consegnato alla polizia che ormai era sulle sue tracce dopo le prime indagini.

A cura di Antonio Palma

Dopo aver parcheggiato l'auto davanti al locale scelto per la serata ed essersi affidato a un parcheggiatore fermo in zona, ha scoperto che l'uomo in realtà era un abusivo estraneo al ristorante, per questo il cliente è uscito di nuovo in strada e gli ha sparato, uccidendolo, prima di tornare dentro come se nulla fosse. È l'assurda sequenza che ha visto come scenario l'esterno di un ristorante di Houston, nello stato del Texas, in Usa.

Protagonista del folle gesto il 29enne Erick Aguirre, che due giorni dopo i fatti si è consegnato alla polizia che ormai era sulle sue tracce dopo le prime indagini sui fatti. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane aveva pagato 40 dollari alla vittima per parcheggiare davanti al locale dove doveva cenare con la sua fidanzata ma quando è entrato all'interno ha scoperto dagli addetti che in realtà non vi era alcun parcheggio autorizzato né un parcheggiatore.

A questo punto sarebbe tornato fuori dall'uomo che si fingeva di essere parcheggiatore autorizzato, il 46enne Elliot Nix, gli ha sparato ferendolo mortalmente. Secondo gli inquirenti, sarebbe poi tornato dentro dicendo che andava tutto bene e che aveva semplicemente spaventato l'uomo fuori dal ristorante. I due clienti poi hanno consumato qualcosa e sono andati via.

Nel frattempo il parcheggiatore è stato soccorso in strada e trasportato in ospedale dove è morto poco dopo. Secondo l'avvocato del 29enne, Nix si era avvicinò alla coppia mentre parcheggiavano le auto vicino al ristorante in centro chiedendo una tariffa fissa e per questo l'uomo si è sentito truffato.

Aguirre è stato notato da un commesso di una tabaccheria mentre andava alla sua macchina, estraeva una pistola e inseguiva Nix tra le strade vicine. Sono scomparsi alla sua vista ma l'uomo ha detto di aver sentito uno sparo. Successivamente ha visto Aguirre "tornare con noncuranza alla sua macchina con la pistola in mano". Il 29enne avrebbe rimesso la pistola in macchina prima di tornare nel ristorante. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio.