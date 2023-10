Orso attacca e uccide coppia e il loro cane mentre passeggiano: orrore al parco nazionale in Canada Quando i soccorsi sono giunti sul posto, purtroppo per la coppia e il cane non vi era più nulla da fare. Secondo una amica di famiglia delle due vittime, amavano la vita all’aria aperta ed erano persone esperte e caute. “Conoscevano il protocollo per gli orsi e lo seguivano alla lettera” ha assicurato.

A cura di Antonio Palma

Una coppia canadese e il cane che era con loro sono stati uccisi nell'attacco di un orso grizzly mentre passeggiavano lungo un sentiero del Parco Nazionale di Banff, nella provincia dell'Alberta. Come comunicato dai funzionari del parco canadese, la tragedia sarebbe avvenuta venerdì sera quando è scattato l'allarme di un dispositivo GPS che indicava un attacco di orsi nella valle del fiume Red Deer.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto purtroppo per la coppia e il cane non vi era più nulla da fare. L'orso è stato successivamente catturato nel corso del weekend e soppresso immediatamente in quanto aveva mostrato un comportamento giudicato molto aggressivo. Le autorità del parco canadese hanno affermato che la squadra di soccorso ha dovuto viaggiare via terra per tutta la notte fino al luogo indicano dall'allarme Gps poiché le condizioni meteorologiche in quel momento erano avverse e non consentivano l'uso di elicotteri.

La squadra è arrivata sul posto nelle prime ore di sabato dove ha scoperto le due persone decedute col cane, con chiari segni di attacco dell'orso. Le autorità hanno spiegato che è stata disposta una chiusura immediata dell'area intorno alle valli Red Deer e Panther che rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

Secondo una amica di famiglia delle due vittime "erano partner di lunga data che amavano la vita all'aria aperta ed erano inseparabili". "Vivevano in natura ed erano due delle persone più caute che conosco. Conoscevano il protocollo per gli orsi e lo seguivano alla lettera" ha assicurato.

La fondatrice di Bear Safety and More, Kim Titchener, ha spiegato che gli incontri con gli orsi nel parco stanno aumentando perché più persone si avventurano nel parco, ma gli attacchi mortali sono estremamente rari. "Il motivo per cui stiamo assistendo a più attacchi, è che più persone frequentano queste zone e sfortunatamente non vengono informate al riguardo", ha detto la donna ai media locali, aggiungendo che solo il 14% degli attacchi di orsi grizzly in tutto il mondo causa delle vittime.

Ci sono circa 60 orsi grizzly nel Parco Nazionale di Banff ma gli avvistamenti di orsi aumentano durante l'autunno poiché diventano più attivi nella ricerca di cibo prima di andare in letargo nei freddi mesi invernali.