Orrore in casa, rogo appiccato deliberatamente di notte: muoiono due bimbi di 1 e 3 anni, è omicidio I due piccoli sono morti nella notte tra sabato e domenica dopo che uno spaventoso incendio ha colpito l’appartamento al primo piano di una palazzina a Nottingham, in Inghilterra.

A cura di Antonio Palma

La polizia inglese ha avviato una indagine per omicidio per la tragica morte di due bimbi di uno e tre anni avvenuta nelle scorse ore nella loro abitazione di Nottingham, completamente distrutta da un incendio che le autorità sostengono sia stato appiccato deliberatamente.

I due piccoli sono morti nella notte tra sabato e domenica dopo che uno spaventoso incendio ha colpito l'appartamento al primo piano di una palazzina di Clifton dove vivevano con la madre. Nel rogo è rimasta ferita gravemente anche la donna che però si è salvata ed è ora ricoverata in ospedale dove lotta tra la vita e la morte.

L’allarme è scattato nelle prime ore di oggi, domenica 20 novembre, intorno alle 3.15, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto dai residenti allarmati dalle fiamme che uscivano dall’abitazione.

I pompieri sono riusciti a portare fuori i due piccoli e la donna che sono stati poi portati d’urgenza al Queen's Medical Center di Nottingham. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvarli ma i due bimbi non ce l’hanno fatta e sono stati dichiarati morti poco dopo in ospedale.

Nel frattempo i pompieri sono riusciti, non senza fatica, a spegnere le fiamme, domate solo intorno alle 4 del mattino e solo dopo aver fatto evacuare le proprietà vicine. Sono partiti così gli accertamenti per capire la natura del rogo e "Un'indagine congiunta dei vigili del fuoco e della polizia ha concluso che l'incendio è stato appiccato deliberatamente" spiega la polizia.

“Dopo che due bambini sono morti e una donna è rimasta in condizioni critiche a seguito dell’incendio, è in corso un'indagine per omicidio” hanno aggiunto gli inquirenti, chiedendo a eventuali testimoni che si trovavano nella zona in quel momento di farsi avanti per aiutare le indagini.