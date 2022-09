Omicidio piccola Olivia, il fotogramma del presunto assassino che fugge dalla scena del crimine Un filmato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza nel quale si vede un uomo fuggire dalla scena del crimine. La morte di Olivia a Liverpool ha sconvolto l’opinione pubblica britannica.

A cura di Biagio Chiariello

La polizia del Merseyside ha rilasciato nuove immagini dell'uomo armato responsabile dell'omicidio di Olivia Pratt-Korbel, 9 anni. La bimba è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua casa nella zona di Dovecot a Liverpool. Secondo le autorità nella sparatoria sono state usate due pistole.

Il filmato ripreso da una telecamera a circuito chiuso mostra il presunto assassino che corre lungo Finch Lane, svolta a destra in Berryford Road e poi scompare alla vista. Indossa un giubbotto nero, un passamontagna scuro con visiera e guanti neri. È stato descritto come alto circa 1,7m con corporatura snella.

La polizia sta anche cercando di rintracciare un potenziale testimone, che può essere visto negli stessi video a circuito chiuso in piedi nei pressi Finch Lane, vicino all'incrocio con Kingsheath Avenue.

La morte di Olivia ha sconvolto l'opinione pubblica britannica. I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 29 agosto, quando la madre di Olivia, Cheryl Korbel ha aperto la porta d'ingresso per capire cosa stesse in strada: una sparatoria tra gang. Un uomo – poi identificato come Joseph Nee, 35 anni, si è infilato in casa per cercare salvezza dal sicario che lo inseguiva. La signora Korbel ha subito cercato di richiudere la porta: ma un colpo di pistola ha centrato lei al posto e la bambina nel petto, senza darle scampo. Il killer si è poi dileguato.

La polizia del Merseyside ha spiegato che il 35enne è stato trattenuto in carcere e sarà ora interrogato. L'uomo, che non ha legami con la famiglia in questione, è in condizioni stabili in ospedale.

La bambina non c’entrava nulla, dunque, con la sanguinosa guerra tra bande che ha fatto già tre morti negli ultimi giorni a Liverpool tre persone in una settimana. Era pronta per andare a letto e invece ha trovato la morte.