Oltre 30 voli Easyjet cancellati o in ritardo da Londra per guasto IT: disagi anche per l’Italia Disagi per centinaia di passeggeri Easyjet: ben 30 volti oggi in partenza da Londra Gatwick hanno subito cancellazioni o ritardi a causa di un guasto informatico.

A cura di Ida Artiaco

Giornata di passione per i passeggeri di ben 30 voli EasyJet in partenza da Londra Gatwick che sono stati cancellati o hanno subito ritardi a causa di un guasto informatico. I disagi ci sono stati anche per coloro che avrebbero dovuto raggiungere l'Italia. Un portavoce di EasyJet ha dichiarato alla stampa britannica: "Sfortunatamente, al momento stiamo riscontrando problemi con i sistemi IT, il che significa che i voli in partenza tra le 13:00 e le 15:00, orario del Regno Unito, di oggi potrebbero subire cancellazioni o ritardi", aggiungendo che "il nostro team di specialisti sta lavorando per ripristinare i sistemi il prima possibile".

Solo due voli, per Maiorca e Salonicco, in Grecia, in decollo da Gatwick non sono stati cancellati o hanno subito ritardi a causa del guasto. Quelli in partenza dopo le 15 non dovrebbero avere problemi.

Infine l'appello ai passeggeri: "Consigliamo ai clienti che dovrebbero viaggiare con noi oggi di continuare a controllare il Flight Tracker online o sull'app mobile per monitorare lo stato del loro volo prima di dirigersi verso l'aeroporto. Ci scusiamo per l'inconveniente causato e vorremmo ringraziare tutti per la pazienza mentre lavoriamo per risolvere il problema". La compagnia ha anche fatto sapere che i passeggeri interessati dall'interruzione del servizio di oggi hanno diritto a vitto e alloggio, se applicabile, e possono essere riprenotati sui primi voli disponibili.

Molti i messaggi di rabbia dei passeggeri apparsi sui social network. "Servizio clienti inesistente", "EasyJet è in realtà la peggiore. Hanno cancellato i voli e non dicono nemmeno alla gente cosa sta succedendo e, a peggiorare le cose, l'aeroporto di Manchester non permetterà alle persone di prendere altri voli", si legge su Twitter. Altri passeggeri hanno denunciato di essere rimasti "bloccati" in aeroporto senza alcuna informazione.