Oggi a Washington il vertice tra Netanyahu, Trump e Musk. Israele e Hamas pronti a estendere la tregua Secondo Haaretz l'obiettivo di Netanyahu nel suo incontro con il presidente americano sarebbe quello di assicurarsi il pieno supporto degli Stati Uniti per perseguire lo "sradicamento" di Hamas.

A cura di Davide Falcioni

Benjamin Netanyahu ha incontrato a Washington il miliardario e consigliere di Donald Trump, Elon Musk, malgrado le recenti polemiche per il suo apparente saluto nazista, dalle quali comunque il leader dello stato ebraico lo aveva difeso. Lo riportano alcuni media, anche israeliani. Sui social, compresa la piattaforma X, circola una fotografia in cui si vede Trump unirsi alla coppia, anche se lui e Netanyahu si incontreranno ufficialmente solo oggi.

L'obiettivo di Netanyahu nel suo incontro con il presidente americano sarebbe quello di assicurarsi il pieno supporto degli Stati Uniti per perseguire lo "sradicamento" di Hamas: lo scrive Haaretz citando un membro della delegazione del premier israeliano.

Israele intanto ha annunciato l'invio di una delegazione a Doha alla fine della settimana per la ripresa dei colloqui indiretti con Hamas sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi. In una nota diffusa dall'ufficio del primo ministro dopo l'incontro a Washington tra Benjamin Netanyahu e i consiglieri di Donald Trump si legge che "Israele si sta preparando perché la delegazione di lavoro parta per Doha alla fine di questa settimana per discutere i dettagli tecnici legati all'attuazione continuata dell'accordo". La tregua, dunque, potrebbe essere estesa. Successivamente Netanyahu "convocherà il Gabinetto di Sicurezza per discutere le posizioni di Israele", si legge sempre nel comunicato.

Anche Hamas "è pronto ad avviare i negoziati per la seconda fase" dell'accordo di cessate il fuoco con Israele nella Striscia di Gaza. Lo hanno detto alla France Presse due alti funzionari del partito armato palestinese. "Hamas ha informato i mediatori, durante le comunicazioni in corso e negli incontri tenuti con i mediatori egiziani la scorsa settimana al Cairo, che siamo pronti ad avviare i negoziati per la seconda fase" ha affermato un dirigente. "Stiamo aspettando che i mediatori diano inizio al prossimo round di negoziati" ha affermato la seconda fonte.