video suggerito

Nuovo sabotaggio in Francia, danni alle reti in fibra ottica in 6 dipartimenti: risparmiata Parigi Sabotate in Francia le reti della fibra ottica di alcuni operatori come Free e Sfr. Risparmiata Parigi, cuore dei Giochi Olimpici 2024, i dipartimenti più colpiti sono quelli delle Bocche del Reno, dell’Aude, dell’Herault, della Meuse e del Drome. “Alcuni servizi potrebbero essere interrotti”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuovo sabotaggio in Francia, dove sono in corso i Giochi Olimpici 2024: dopo gli atti vandalici che venerdì scorso hanno interessato le linee dell'alta velocità che hanno creato forti disagi alla circolazione ferroviaria, nella notte tra domenica e lunedì sono state "attaccate" le reti della fibra ottica di alcuni operatori come Free e Sfr.

Lo riferiscono i media francesi citando una fonte della polizia, secondo la quale i dipartimenti più colpiti sono quelli delle Bocche del Reno, dell'Aude, dell'Herault, della Meuse e del Drome. Parigi, dunque, cuore delle gare in corso fino al prossimo 11 agosto, non è stata interessata dai disagi. Non si conosce ancora il numero di utenti interessati dalle conseguenze dell'attacco, ma sarebbero stati colpiti sia i clienti fissi che mobili.

"È in corso un incidente di rete multioperatore" in questi dipartimenti e "alcuni servizi potrebbero essere interrotti", conferma Free a Le Parisien, senza specificare le cause del problema. "Tutte le nostre squadre sono attualmente mobilitate per ripristinare la situazione", assicura l'operatore.

Leggi anche Cosa sappiamo del sabotaggio delle linee alta velocità TGV prima delle Olimpiadi: danni coordinati ai cavi

Intanto, proprio rispetto al sabotaggio delle linee dell'alta velocità, oggi è stato arrestato un attivista di estrema sinistra in una sede della Sncf, le Ferrovie francesi, a Oissel (Seine-Maritime), secondo una fonte della polizia. L'uomo aveva nel suo veicolo "chiavi d'accesso" ai locali tecnici della Sncf, "pinze taglienti", un "mazzo di chiavi universali" in particolare, nonché letteratura legata all'estrema sinistra.

Il ministro dell'Interno francese dimissionario, Gérald Darmanin, ha annunciato l'identificazione di "un certo numero di profili" sospettati di essere coinvolti nel sabotaggio della rete ferroviaria ad alta velocità. Ospite di France 2, Darmanin ha insistito sul fatto che questi "sabotaggi sono stati volontari, molto precisi, estremamente ben mirati. Questa – ha aggiunto – è la modalità d'azione tradizionale dell'estrema sinistra". Alla domanda se i profili in questione siano vicini all'estrema sinistra, ha risposto: "Bisogna fare attenzione (…), la questione è se sono stati manipolati o se lo hanno fatto per conto loro", ha detto.