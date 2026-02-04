Attacchi israeliani nella notte a Gaza, 17 morti: tra le vittime anche un bambino di 5 mesi

Nella notte tre bombardamenti israeliani in zone diverse di Gaza hanno causato la morte di 17 persone. Purtroppo tra le vittime ci sono anche tre minori, tra cui un bambino di 5 mesi.

Altra notte di attacchi israeliani a Gaza. Nelle ultime ore sono morte 17 persone. Nel dettaglio, in un bombardamento a Tuffah, a est di Gaza City, sono state uccise diverse persone: tra queste ci sono anche un ragazzo di 16 anni e un bambino di 12. Altre 3 sono rimaste vittime di bombe nel quartiere di Zeitoun, sempre a Gaza City. Purtroppo tra i morti c'è anche un bambino di 5 mesi. E ancora: altre persone sono morte in un attacco a Khan Younis, a Sud di Gaza. Tra le vittime ci sono tre bambini e sei donne. Così riportano i media palestinesi.

Secondo quanto riferisce l'esercito israeliano, i tre bombardamenti sarebbero stati la conseguenza di uomini armati che hanno assalito le loro truppe. In questo primo scontro a fuoco un ufficiale israeliano sarebbe stato gravemente ferito: è stato portato in ospedale ma sarebbe in pericolo di vita. Spiega così il Times of Israel.

L'Idf farebbe riferimento a "terroristi" palestinesi che hanno aperto il fuoco nella Striscia di Gaza settentrionale. Più nel dettaglio, i media riferiscono che le truppe della Brigata Alexandroni sono state colpite mentre si trovavano sul lato israeliano della Linea Gialla che divide l'enclave tra le aree controllate da Israele e Hamas.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno denunciato "una palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco", quando nella notte, "durante attività di routine nei pressi della Linea Gialla, terroristi hanno aperto il fuoco contro le truppe", ferendo in modo grave un soldato. E ancora la nota Idf: "Dopo aver individuato da dove erano stati esplosi i colpi, unità corazzate dell'Idf e aerei dell'aeronautica hanno condotto attacchi mirati nella zona".

In risposta a questo attacco l'esercito israeliano ha sparato prima contro gli uomini armati e poi bombardando con attacchi aerei le tre zone. In questi bombardamenti sono morti due bambini, di cui uno di 5 mesi.