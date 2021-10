Norvegia, uomo armato di arco e frecce uccide diverse persone a Kongsberg: numerosi i feriti Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone Kongsberg in Norvegia. Numerosi anche i feriti. La polizia non esclude la matrice terroristica.

A cura di Chiara Ammendola

Il luogo dell’attentato e alcune delle frecce utilizzate dall’assalitore

Un attacco con arco e frecce quello avvenuto in Norvegia, nella città di Kongsberg, dove diverse persone sono state uccisa da un uomo armato. L'attacco è avvenuto a 80 chilometri da Oslo e secondo quanto riferito dalla polizia locale, Oeyvind Aas, l'assalitore, che ha agito da solo, è stato già fermato. "Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte", ha detto Aas senza però quantificare il numero delle vittime né quello dei feriti.

L'assalitore è stato arrestato dalla polizia

L'attacco è avvenuto nel pomeriggio di oggi in diverse zone del centro della città di Kongsberg, in Norvegia. L'uomo armato di arco e frecce ha colpito in più punti della città ferendo e uccidendo numerose persone. L'azione è avvenuta in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi, ora isolata dalle forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia che ha fermato l'assalitore che si trova ora presso la stazione di polizia della vicina città di Drammen. Le forze dell'ordine non hanno diffuso informazioni sull'identità dell'uomo che sembra abbia agito da solo. Sul posto sono intervenute dozzine di veicoli di emergenza, tra cui ambulanze, auto della polizia ed elicotteri.

La polizia norvegese: Non escludiamo matrice terroristica

Intanto le persone ferite sono state soccorse e trasportate in ospedale, ma al momento non si conosce né il loro numero né le loro condizioni. "Possiamo confermare sfortunatamente che ci sono diverse persone ferite e anche diverse vittime", ha spiegato la polizia norvege in conferenza stampa spiegando inoltre che al momento non si esclude che dietro l'attacco ci sia un "background terroristico". Il ministro della giustizia norvegese Monica Maeland è stato informato e sta monitorando da vicino la situazione, come riferito in un tweet.