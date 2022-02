No Vax tenta di aprire il portellone dell’aereo in volo urlando “diteci la verità sui vaccini” Michael Brandon Demarre, No Vax di 32 anni, ha cercato di aprire il portellone dell’aereo in volo per protesta contro i vaccini Covid. È stato arrestato.

Voleva rendersi protagonista di un gesto di protesta tanto clamoroso quanto stupido: per questo nei giorni scorsi un passeggero No Vax a bordo di un volo della Delta Airlines decollato da Salt Lake City e diretto a Portland, Stati Uniti, si è improvvisamente alzato dal sedile ed ha tentato di aprire il portellone di emergenza mentre l'aereo era in volo, naturalmente senza riuscire nel suo intento.

Il suo scopo? Michael Brandon Demarre, questo il nome del 32enne antivaccinista, intendeva in questo modo attirare l'attenzione dei passeggeri per essere poi filmato mentre esponeva le proprie tesi contro i vaccini e il Covid. Si può dire che l'uomo è riuscito nel suo intento, comunque: i giornali di mezzo mondo hanno raccontato la sua storia descrivendo il suo come uno degli atti più stupidi e inutili che si potessero escogitare.

La vicenda, infatti, è stata raccontata dal Washington Post. Il quotidiano ha spiegato che Michael Brandon Demarre venerdì 10 febbraio era a bordo di un aereo che viaggiava da Salt Lake City a Portland, in Oregon, quando si è alzato dal suo posto. Gli assistenti di volo non hanno dato particolare importanza a quel gesto, credendo che volesse solo recarsi alla toilette, ma quando hanno visto il 32enne armeggiare con il portellone tirando con forza la maniglia una hostess è balzata in piedi ed è intervenuta chiedendo al passeggero di mollare la presa. Lui ha ceduto e poi è stato bloccato da altri assistenti di volo e arrestato una volta che il velivolo è atterrato: alla polizia ha rivendicato il suo gesto spiegando che sperava che i passeggeri a bordo iniziassero a filmarlo, per avere "l'opportunità di condividere i suoi pensieri sui vaccini contro il Covid". In un video che lo riprende mentre gli agenti lo stanno portando via dall'aereo lo si sente urlare "Ci hanno mentito tutti, diteci la verità" e ciarlare qualcosa contro i vaccini. Rischia fino a 20 anni di carcere se condannato.