New York, uomo armato minaccia il suicidio davanti sede Onu: Palazzo di Vetro in lockdown Un uomo armato di pistola davanti all’ingresso del Palazzo di Vetro dell’Onu, “minaccia di suicidarsi”. La zona è stata transennata.

A cura di Biagio Chiariello

Il Palazzo di Vetro dell'ONU, a New York, è stato circondato dalla polizia dopo l'avvistamento di un uomo armato di fucile che si aggirava nella zona. Dalle prime immagini circolate sui social media è possibile riconoscere un uomo bianco, con i capelli grigi, e indosso un maglione rosso e una giacca beige che cammina avanti e indietro davanti allo United Nations Secretariat Building, mentre la polizia gli intima di gettare l'arma.

L'uomo ha minacciato il suicidio

"Metti la pistola giù, ci sono modi migliori per far passare il tuo messaggio", gli avrebbe urlato un agente. Non è ancora nota l’identità dell’uomo che avrebbe minacciato il suicidio. Lo fanno sapere fonti diplomatiche. Quando è scattato l'allarme nella sala del Consiglio di Sicurezza era in corso una riunione sull'Iraq.

Palazzo di Vetro in lockdown

A causa della presenza dell'uomo davanti al quartier generale Onu a Manhattan, i responsabili della sicurezza hanno deciso di mettere in lockdown il palazzo. Lo ha riferito il portavoce Onu Stephan Dujarric. "Abbiamo isolato l'edificio a causa di un'operazione delle forze dell'ordine all'esterno dell'Onu, di fronte ai nostri cancelli", ha confermato. Il dipartimento di polizia ha confermato di avere ricevuto diverse chiamate a riguardo. La polizia di New York ha chiesto di "evitare l'area tra la 42esima strada e la First Avenue" di Manhattan e tutte le strade di accesso alla sede delle Nazioni Unite sono state bloccate.