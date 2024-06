New York, torna la pericolosissima moda di fare ‘surf’ sul tetto dei treni della metro in movimento Alcuni giovani nel Queens si ‘sfidano’ in gare di surf sul tetto dei treni metropolitani in corsa. Si chiamava “subway surfing” ed in passato ha portato a vittime e feriti, sempre a New York City. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcuni ragazzi restano in posa sul tetto dei vagoni della metropolitana di New York City in movimento nella zona del Queens.

È ritornata purtroppo in auge negli ultimi giorni sui social, TikTok in primis, la tendenza del cosiddetto "subway surfing", il pericoloso fenomeno in cui i soggetti, quasi esclusivamente giovanissimi, salgono in cima ai treni della metro tra una fermata e l'altra, per poi alzandosi in piedi non appena il convoglio comincia a muoversi; in altre situazioni, saltano tra un vagone e l’altro mentre i treni sono in corsa.

In tutti i casi si tratta di azioni a dir poco avventate. Una sfida che, a ben vedere, rispunta ciclicamente nella Grande Mela tanto che i primi episodi furono nel 1995. L'unica differenza è che stavolta di mezzo ci sono anche i social che tendono ad amplificare il pubblico degli spericolati protagonisti di questi video.

Leggi anche Scontro fra treni in India a New Jalpaiguri: almeno 15 morti e decine di feriti

Per la cronaca a New York nel 2022 un ragazzo impegnato a ‘surfare' sulla metro era rimasto gravemente ferito dopo aver battuto la testa contro una trave. Mentre l'anno scorso ci è scappato anche il morto: Jevon Fraser, trovato privo di coscienza in una stazione della metropolitana del Queens. Sul suo corpo c’erano ferite "compatibili con una caduta da un’altezza elevata". Portato in ospedale, il giovane non è sopravvissuto.

Una tragedia analoga era avvenuta sempre a New York, nel 2016. Gli agenti erano chiamati in una stazione della metropolitana di Brooklyn dove qualcuno aveva dato l'allarme dopo aver rinvenuto due 14enni privi di sensi su un binario. Uno dei due era morto sul colpo; l’altro invece, gravemente ferito, non è più stato in grado di camminare.