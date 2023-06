New York, adolescenti catturano un cigno nello stagno del parco, poi lo uccidono e lo mangiano Tre adolescenti hanno rubato, ucciso e poi mangiato uno dei cigni simbolo della comunità di Manlius, nello stato di New York. I tre avrebbero portato con loro anche alcuni piccoli.

A cura di Gabriella Mazzeo

Tre adolescenti hanno catturato, ucciso e mangiato un cigno sottratto alla comunità di Manlius, piccolo centro nello stato di New York. Secondo quanto reso noto dal New York Times, l'animale ucciso sarebbe uno dei cigni più piccoli dello stagno principale del villaggio. Considerato simbolo del piccolo comune e attrazione turistica, Faye (così si chiamava il cigno) è scomparso nel cuore della notte. Le forze di polizia locale hanno iniziato a indagare per capire cosa fosse accaduto all'animale scomparso e alla fine della settimana, gli agenti hanno dovuto annunciare alla comunità che il cigno era stato ucciso da tre adolescenti.

Stando a quanto reso noto, i ragazzi avrebbero sottratto il cigno allo stagno per "portare a termine una bravata" prima di dare una festa. Gli adolescenti, infatti, hanno ucciso e cucinato il cigno per poi servirlo agli invitati. "Hanno detto di non aver idea del significato che i cigni hanno per questa comunità – hanno spiegato gli agenti di Manlius durante una conferenza stampa – e di aver agito solo per fare una bravata".

Secondo i poliziotti, gli adolescenti fermati credevano che il cigno Faye fosse "un'anatra più grande del normale" e che fosse commestibile. "Non credevano – hanno ribadito gli agenti – che si trattasse di un cigno e che non fosse un animale selvatico ma un vero e proprio simbolo di una comunità".

Eppure, secondo le forze dell'ordine, per portare via l'animale gli adolescenti avrebbero appositamente scavalcato una recinzione nel cuore della notte per introdursi nel Goose Lake Park. I tre ragazzi hanno subito notato il cigno e in breve tempo lo hanno aggredito per poi portarlo via. Dopo aver lasciato il parco, hanno ucciso l'animale. Stando a quanto reso noto, i teenagers avrebbero rubato anche i quattro piccoli di Faye, lasciando libero solo Manny, compagno di lunga data del cigno ucciso.

I quattro piccoli sono stati fortunatamente recuperati e restituiti al Goos Lake Park mentre gli adolescenti hanno dovuto raccontare quanto fatto davanti alle forze dell'ordine. Solo uno dei tre sarebbe maggiorenne, mentre gli altri due ragazzi hanno 16 e 17 anni. "Davanti ai poliziotti hanno detto di non aver subito compreso cosa avessero fatto – hanno sottolineato gli agenti in conferenza stampa -. Sostengono di aver mangiato Faye senza capire il danno che avrebbero arrecato all'intera comunità e hanno mantenuto i piccoli in vita per allevarli e farne animali domestici. Ora dicono di essere dispiaciuti e di volersene occupare".