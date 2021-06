Un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra della sua abitazione di Elizabeth, negli Stati Uniti. Il piccolo è stato poi ucciso dai cani di famiglia che lo hanno sbranato. La tragedia ha scosso l'intero New Jersey. La vicenda è stata raccontata da diversi portali di informazione locali, tra cui CBS. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo si sarebbe affacciato sfondando una zanzariera e cadendo nel giardino delimitato dalla staccionata. Qui i due pitbull di famiglia lo avrebbero sbranato. Subito è stato portato d'urgenza in ospedale, dove però è morto a causa delle gravi ferite riportate.

A dare l'allarme una vicina di casa che per prima si è accorta dell'accaduto. "Quei cani erano davvero pericolosi – ha spiegato alla stampa – per questo venivano tenuti legati all'interno della staccionata. Sono sconvolta, non riesco neppure a dormire la notte". I due animali sono stati portati via, ma non sono state aperte indagini dalla polizia locale. L'abitazione, però, si trovava in un contesto di degrado: l'area nella quale venivano tenuti i cani era sporca, con escrementi lasciati ovunque. Anche la casa appariva decisamente fatiscente. Sarebbe rimasta vittima dell'attacco anche la madre del bambino dopo aver tentato di soccorrere il figlio. La donna è stata ricoverata in ospedale.

"Non riesco a credere che sia accaduto tutto ciò a un bimbo di soli 3 anni – spiega ancora la vicina -. Era così piccolo ed è stato brutalmente ucciso da due cani in quel modo terribile. Spero non abbia sofferto. L'aggressione è stata veloce ma violentissima". Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica dei fatti. I due cani sono stati trasportati in una struttura apposita per animali maltrattati. Gli agenti della polizia locale hanno chiesto a chiunque sia informato sui fatti di raccontare quanto visto.