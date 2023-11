“Nessuna emergenza, volevo solo un abbraccio”: bimbo chiama la polizia, la risposta commovente Un bambino americano ha chiamato il numero per le emergenze 911. Quando l’agente si è presentato a casa sua ha spiegato che non era successo nulla ma che voleva un abbraccio: il video ripreso dalla bodycam, condiviso sui canali social dell’ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough, ha fatto il giro del mondo.

Un bambino ha digitato il numero di emergenza 911 non perché fosse successo qualcosa di grave ma solo perché voleva abbracciare un agente. È accaduto in Florida, dove la scena è stata ripresa dalla bodycam del poliziotto Scott Pracht dell'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough: le immagini, condivise sui social network, mostrano l'ufficiale prima parlare con la madre del ragazzino e poi abbracciare quest'ultimo, diventando virali.

"Abbiamo ricevuto una chiamata al 911", si sente dire da Pracht nel video, che chiede alla donna se sia tutto sotto controllo. "Possiamo parlare con mio figlio", dice la madre del ragazzino, che appare molto sorpresa e che aggiunge: "A dire il vero non sa nemmeno cosa sia il 911". Poi, spunta lui che afferma: "Volevo abbracciare il poliziotto".

Mentre la madre controlla il registro delle chiamate del telefono, il ragazzo corre fuori per abbracciare Pracht, che ricambia quel gesto. Ma subito dopo ne approfitta per spiegare al bimbo che i servizi di emergenza sono destinati a coloro che sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuto. "È molto importante. Devi stare attento quando chiami quel numero, ok?", precisa, aggiungendo: "Solo in caso di emergenza. Oppure se sei ferito, o qualcun altro è ferito, o se tua madre ha bisogno di aiuto. Sai, qualcuno che sta facendo qualcosa che non dovrebbe fare. Chiamaci, ok?".

In una dichiarazione, lo sceriffo di Hillsborough Chad Chronister ha affermato di "apprezzare profondamente la genuina gentilezza mostrata da questo bambino. I nostri poliziotti sono più che disposti a condividere un abbraccio e diffondere amore ai bambini della nostra comunità. Tuttavia, è essenziale che tutti ricordino che i servizi di emergenza sono un'ancora di salvezza", ha affermato. "Siamo qui per aiutare e incoraggiamo genitori ed educatori a insegnare ai bambini l'uso appropriato dei servizi di emergenza", ha concluso.