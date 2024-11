Nessun invitato si presenta alle nozze, sposi si ritrovano da soli al ricevimento: “Sconvolti”

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Dopo vari rinvii e ritardi, avevano programmato le loro nozze con ricevimento e banchetto ma la coppia di sposi si è presentata nel locale affittato per l'occasione ha scoperto che quasi nessun invitato si era presentato ed è rimasta quasi da sola. A raccontare la triste vicenda è stata la sposa Kalina Marie che sui social ha voluto sfogarsi per l'accaduto.

Le nozze, già rinviate per il covid, erano state programmate nei minimi dettagli per sabato 2 novembre. Tutto era stato predisposto per la festa tra cibo, musica e allestimenti a cui la sposa ha dedicato gli ultimi dieci mesi. Nell'idea degli sposini doveva essere una sorta di festa in maschera ma al loro arrivo hanno trovato solo 5 degli oltre cento invitati.

"Quando hai pianificato l'ingresso più bello. Solo per aprire le porte di un locale vuoto" ha scritto la sposa postando online video e foto, aggiungendo: "Al ballo in maschera di cui ho parlato incessantemente negli ultimi 10 mesi si sono presentate cinque persone. Lo stesso ballo a cui non solo ho invitato oltre 75 persone ma per il quale ho speso anche soldi per inviare bellissimi inviti".

Kalina Marie, che ha documentato l'intera triste scena su TikTok, afferma di aver invitato "digitalmente" 75 persone all'evento a tema festa mascherata oltre ad aver inviato 25 inviti fisici ad anziani e a coloro che non avevano i social media. Tuttavia, il suo nuovo marito e il loro figlio sono stati costretti a entrare nel locale praticamente vuoto.

Gli sposi sapevano già che non tutti avrebbero partecipato ma una cinquantina di invitati avevano confermato la partecipazione e per questo la scoperta è stata ancora più amara. La sposa ha raccontato che la madre le aveva mandato un messaggio prima del loro arrivo per dirle che non c'era nessuno così gli sposi sono arrivati un'ora dopo pensando a ritardi dell'ultima ora ma non è arrivato nessun altro.

"Ho sognato di entrare tra un gruppo di persone che ci applaudivano, urlavano e gridavano per noi in festa… ma tutto quello che si è visto è una donna che cerca di tenersi insieme perché non aveva idea di come gestire il fatto che il suo locale fosse quasi completamente vuoto" ha scritto la sposa.

"Mi fa solo pensare perché? Cosa abbiamo fatto? Sono una persona così cattiva? Cosa ha mai fatto mio marito per meritarsi tutto questo? Perché non potevamo essere abbastanza importanti perché la gente si facesse vedere?" ha proseguito Kalina Marie, concludendo: "Ho ancora degli "amici" che non mi hanno nemmeno scritto per congratularsi o dirmi perché non sono venuti. Mi fa davvero schifo. Onestamente non riesco ancora a capacitarmene. Tutto quello che so è che ho il mio uomo. Il mio bambino. E una famiglia che si fa vedere quando ne ho bisogno. E per questo, sarò grata."