Nessun amichetto va alla festa di compleanno del bimbo: sconosciuti gli inviano regali a casa La mamma statunitense ha rivelato di essersi resa conto che nessuno si sarebbe presentato alla festa di compleanno del figlio di 5 anni solo dopo l’inizio dell’evento: “È stato straziante”.

A cura di Antonio Palma

“È stato straziante" così la mamma di un bimbo statunitense di 5 anni ha descritto il suo stato d’animo dopo aver scoperto che nessuno degli amichetti del piccolo si era presentato alla sua festa di compleanno. A raccontare la brutta scena è stata la stessa mamma, residente nello stato dell’Ohio, negli Stati Uniti. La donna, Dorian, ha raccontato la sua storia in un gruppo social dedicato al cartoon australiano Bluey che doveva essere il personaggio principale della festa del figlioletto Omari.

Il piccolo ha compiuto cinque anni all'inizio di questo mese e la mamma aveva organizzato per lui una festa con tanto di torta Bluey e pacchetto completo che includeva borse regalo per tutti i bimbi e due ore di gioco e divertimento già pagate. Ad aver colpito la donna non è il lato economico però, che pure ha pesato, ma il fatto che nessuno dei genitori dei bimbi abbia avvertito in tempo dell’assenza alla festa, ad eccezione di una singola mamma.

La mamma ha rivelato la Daily Mail che si è resa conto che nessuno si sarebbe presentato alla festa solo circa un'ora dopo dall’inizio dell'evento. Dorian ha detto che erano presenti solo due cugini di suo figlio ma nessuno degli amichetti di scuola e così l'enorme festa è diventata quasi una riunione di famiglia.

“È stato devastante e traumatico ma lui alla fine è stato bene e l'ho lasciato stare sveglio oltre l'orario solito” ha raccontato ancora la donna che però ha ricevuto anche un’altra sorpresa, questa volta gradita. Dopo lo sfogo social infatti, diverse altre mamme sconosciute hanno deciso di inviare regali di compleanno per il piccolo Omari, ovviamente a tema Bluey. Tantissimi anche i messaggi di solidarietà alla donna e al figlio da parte degli altri genitori che hanno criticato coloro che non si sono presentati senza avvertire.