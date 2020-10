Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13.864 casi di coronavirus, 3.676 in meno rispetto a ieri. Lo riferisce la Bbc. L'emittente britannica ha anche reso noto che altre 87 persone sono morte entro 28 giorni da un test positivo di Covid-19, il numero più alto dal 14 giugno. Complessivamente sono 575.679 i contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 42.679 i morti.

Il Sage, gruppo di consulenti scientifici del governo, ha fatto sapere che il numero di riproduzione del Coronavirus – in italia noto come Rt – è leggermente calato e attualmente oscilla tra 1,2 e 1,5 mentre la scorsa settimana era compreso tra 1,3 e 1,6: questo valore – giova ricordarlo – indica il numero medio di persone che ogni positivo al COVID-19 è in grado di infettare. Malgrado la leggera diminuzione del tasso di riproduzione, i consulenti del governo hanno manifestato forte preoccupazione: “Se il valore R rimane al di sopra di 1,0, le infezioni continueranno a crescere ad un ritmo esponenziale. Questo è attualmente il caso di ogni regione dell’Inghilterra e tutte hanno tassi di crescita positivi che riflettono l’aumento del numero di nuove infezioni in tutto il Paese”.

D'altro canto gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica britannico (Ons), basati sui risultati di test effettuati su oltre 127 mila partecipanti nelle ultime due settimane, indicano che tra il 25 settembre e il primo ottobre circa una persona su 240 ha contratto il Covid-19, con circa 17.200 nuovi casi al giorno. La constatazione che la diffusione del virus stia peggiorando è dovuta agli ultimi risultati dello studio React 1, condotto dall'Imperial College di Londra, il quale mensilmente tiene conto dei tamponi effettuati tra un numero di persone che oscilla tra le 120 mila e le 160 mila selezionate a caso in Inghilterra. I dati dell'Ons suggeriscono un netto incremento rispetto alla settimana precedente, quando si stimava che tra il 18 e il 24 settembre circa una persona su 470 avesse contratto il Covid-19, con circa 8.400 nuove infezioni al giorno. Per quando riguarda la distribuzione geografica e anagrafica, il numero di casi e' stato piu' alto nel nord-est e nel nord-ovest della nazione, e tra gli adolescenti e nei giovani adulti.

In questo quadro Sir Jeremy Farrar, un membro del SAGE, ha affermato che il governo sta valutando se attuare le stesse restrizioni varate nel Regno Unito a inizio Marzo, subito prima del lockdown nazionale. In riferimento al blocco nazionale che il primo ministro Boris Johnson ha indetto lo scorso 23 Marzo, Farrar ha dichiarato: “Siamo tornati alle scelte affrontate tra il 13 e il 23 Marzo. Con l’intervallo di tempo che intercorre tra il prendere una decisione, la sua attuazione e il suo effetto misurati in settimane, più a lungo le decisioni vengono ritardate, più duri e draconiani sono gli interventi necessari per cambiare la traiettoria della curva epidemica”. Nel frattempo la prossima settimana Johnson dovrebbe suddividere l’Inghilterra in tre diversi livelli di blocco e milioni di cittadini dovranno affrontare restrizioni più severe, che potrebbero durare fino ad aprile.