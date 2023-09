Negli USA è stato avvistato un alligatore con un busto umano in bocca L’animale, un maschio lungo 4 metri, è stato abbattuto dalle autorità della Florida: trascinava in acqua un busto umano.

A cura di Davide Falcioni

Le autorità dello stato della Florida hanno soppresso un alligatore lungo quattro metri che era stato trovato in un canale con in bocca dei resti umani. In una nota l'ufficio dello sceriffo della contea di Pinellas ha dichiarato che l'animale, un maschio, è stato ucciso "umanamente" dopo essere stato rimosso dall'acqua. Una squadra di sommozzatori ha recuperato altri resti umani sul fondo del canale e il sospetto è che il rettile abbia ucciso un malcapitato e l'abbia poi divorato, un evento non molto raro negli Stati Uniti: secondo l'enciclopedia animale online AZ Animals , ogni anno negli USA vengono segnalati in media circa sei attacchi mortali di alligatori.

Secondo le stime ufficiali in Florida vivono oltre un milione di alligatori, un numero elevatissimo che ha portato negli ultimi dieci anni a un incremento degli attacchi su esseri umani: una media di otto persone all'anno necessita di cure mediche dopo un morso da parte del rettile, dato riferito al solo stato della Florida. Un uomo – Jamarcus Bullard – ha descritto l'avvistamento dell'alligatore venerdì pomeriggio in un commento a un cronista locale della NBC News. "Ho lanciato un sasso all'animale solo per vedere se era davvero un alligatore, e ho visto che trascinava un corpo, era aggrappato alla parte inferiore del busto e lo trasportava sott'acqua", ha detto. Bullard ha poi registrato un video dell'alligatore con il suo cellulare e lo ha fornito alle autorità.

Gli investigatori hanno spiegato che avrebbero condotto un'autopsia sui resti umani della persona per stabilirne con esattezza le cause della morte e l'identità.