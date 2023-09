Nave incagliata in Groenlandia: fallito primo tentativo di salvataggio, positivi Covid a bordo La nave da ricerca Tarajoq è arrivata alla nave da crociera Ocean Explorer, incagliata nei fiordi della Groenlandia, ma non è riuscita a risolvere la situazione. Lo fa sapere in un aggiornamento il Comando Artico della Difesa danese. A bordo ci sono più di 200 passeggeri, 2 sono risultati positivi al Covid. L’imbarcazione è bloccata da lunedì 10 settembre.

A cura di Eleonora Panseri

La nave da crociera Ocean Explorer incagliata tra i fiori in Groenlandia – Foto SIRIUS/Comando Artico.

È fallito un primo tentativo di disincagliare la nave da crociera australiana Ocean Explorer, con 206 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio, bloccata da lunedì 10 settembre nel parco nazionale di Alpefjord, in Groenlandia, circa 1.400 chilometri a nordest di Nuuk, capitale del territorio autonomo danese. A darne notizia è stato il Arctic Command della Difesa danese, impegnato nelle operazioni di soccorso.

"Questa mattina, ora locale, la nave da ricerca Tarajoq, di proprietà dell'autogoverno groenlandese, è arrivata alla nave da crociera Ocean Explorer. Dopo indagini preliminari e contatti tra le due navi, Tarajoq ha tentato di disincagliare Ocean Explorer con l'aiuto dell'alta marea", si legge in un aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook del Comando Artico.

"Purtroppo, il tentativo non ha avuto successo, motivo per cui la Ocean Explorer è ancora bloccata nell'Alpefjord. Fare in modo che la nave d'ispezione Knud Rasmussen sul luogo è ancora la prima priorità del Comando Artico. L'equipaggio della Knud Rasmussen sta facendo del suo meglio per arrivarci il prima possibile. A causa delle cattive condizioni meteo nella zona dove si trova, la nave ha dovuto rallentare, per questo dovrebbe arrivare nei pressi della Ocean Explorer nella serata di venerdì 15 settembre", aggiunge il comunicato.

Inoltre, tra le persone a bordo 2 sarebbero risultate positive al Covid e sarebbero state messe in isolamento. La maggior parte dei passeggeri, che stanno "tutti bene", secondo quanto raccontato da uno di loro: molti sono australiani, ma ci sono anche neozelandesi, britannici, statunitensi e sudcoreani.

La nave, lunga 104 metri è partita dalla Norvegia il primo settembre per una crociera prevista fino al 22. Restano ancora da chiarire le ragioni per cui la Ocean Explorer di lusso si è incagliata tra i fiordi del parco nazionale in Groenlandia.