Nave da crociera incagliata in Groenlandia: a bordo ci sono più di 200 passeggeri La nave Ocean Explorer è rimasta incagliata in Groenlandia con a bordo 206 persone. Secondo il Comando Artico della Difesa Danese, l’imbarcazione da crociera si trova ad alcuni giorni di distanza dai soccorsi più vicini: “Seguiamo da vicino la situazione”

A cura di Eleonora Panseri

La nave incagliata in Groenlandia – Foto Air Force/Arctic Command

La nave da crociera Ocean Explorer è rimasta incagliata in una zona remota della Groenlandia con a bordo 206 persone lunedì 11 settembre. Secondo l'Arctic Command della Difesa Danese (JAC), che ha riferito la notizia martedì 12 settembre, l'imbarcazione si trova ad alcuni giorni di distanza dai soccorsi più vicini, riporta l'agenzia Reuters.

L'imbarcazione si trova bloccata ad Alpefjord, un parco nazionale situato a 1.400 chilometri a nord Est della capitale della Groenlandia Nuuk, si legge in un comunicato del JAC, che aggiunge: "Non ci sarebbero feriti.

Secondo un recente aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook del JAC, con cui sono state anche diffuse le foto della nave incagliata scattate da un aereo di ricognizione, "il Comando Artico è ancora in contatto con le navi nelle vicinanze che potrebbero avere l'opportunità di aiutare a liberare la nave da crociera e segue da vicino la situazione".

La nave incagliata in Groenlandia – Foto Air Force/Arctic Command

"Una nave da crociera in difficoltà è sempre un fatto preoccupante. I soccorsi più vicini non si trovano nelle vicinanze, la stessa cosa vale per le nostre unità e le condizioni climatiche possono essere molto sfavorevoli", ha fatto sapere in una nota il comandante Brian Jensen, capo JAC delle operazioni.

"Tuttavia, in questa situazione nello specifico non vediamo pericoli imminenti per la vita umana o per l'ambiente, cosa che ci rassicura", ha aggiunto. Un portavoce dell'operatore della compagnia australiana che organizza crociere, l'Aurora Expedition, ha detto che a bordo i passeggeri sarebbero in buone condizioni.

Il JAC ha riferito che l'unità più vicina al luogo in cui si trova la Ocean Explorer al momento dell'incidente era un'imbarcazione a 1.200 miglia nautiche, e ciò significa che potrebbe raggiungere la nave incagliata nelle prime ore del mattino di venerdì prossimo. Il Comando Artico ha inoltre chiesto a una nave da crociera localizzata nelle vicinanze di rimanere in zona così da prestare eventuali soccorsi nel caso la situazione dovesse subire cambiamenti.

Completata nel 2021, la Ocean Explorer può ospitare oltre 134 passeggeri e offre viaggi verso "alcune delle più selvagge e remote destinazioni del pianeta", si legge sul sito della Aurora Expeditions.