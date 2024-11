Nave da crociera naufragata vicino alle coste dell’Egitto nel Mar Rosso, almeno 45 persone disperse

video suggerito

Sono almeno 45 le persone disperse dopo il naufragio nella nave turistica Sea Story nel Mar Rosso, nei pressi delle coste di Marsa Alam. I turisti coinvolti sono 31, mentre i membri dell'equipaggio sono 14. Le ricerche, fanno sapere le autorità egiziane, sono attualmente in corso. Dall'Egitto riferiscono che "alcuni sopravvissuti sono stati salvati".

A cura di Gabriella Mazzeo

Circa 45 persone sono rimaste vittime del naufragio di una nave da crociera vicino alle coste di Marsa Alam, sul Mar Rosso, in Egitto. I turisti dispersi sarebbero 31, tutti di diverse nazionalità, mentre i membri dell'equipaggio rimasti coinvolti sono 14. L'imbarcazione aveva lasciato il porto di Port Ghalib il 24 novembre e avrebbe dovuto arrivare al porto turistico di Hurghada il 29 novembre.

Dall'Egitto fanno sapere che per il momento non sembra che vi siano italiani coinvolti nella tragedia. Le ricerche sono attualmente in corso e sono state coinvolte nelle operazioni diverse autorità. A dare la notizia, fonti qualificate egiziane che non precisano quali siano le nazionalità dei turisti dispersi. Secondo quanto reso noto, alcuni sopravvissuti al naufragio della nave da crociera sarebbero stati recuperati e portati in salvo.

Secondo le prime informazioni, a naufragare sarebbe stata la nave Sea Story. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Subito dopo l'allarme, è stata avviata un'enorme missione di salvataggio per i turisti dispersi. Verso le 5.30 del mattino, ora locale, un membro dell'equipaggio ha lanciato un segnale di soccorso dall'imbarcazione, segnalando le difficoltà della Sea Story.

L'aereo di ricerca e soccorso sarebbe riuscito a recuperare alcuni sopravvissuti per consegnarli alle cure dei sanitari. Altri sono stati messi in sicurezza sul posto in attesa dell'arrivo della fregata Al-Fatih che si occuperà di trasportarli in un luogo sicuro.

Secondo quanto comunicato dall'Egitto, al momento non risulterebbero italiani coinvolti nel naufragio.

In aggiornamento