Naufragio al largo della Tunisia: morti un bimbo di 5 anni e un adulto, altri migranti salvati in mare Almeno due persone, tra cui un bambino, sono state recuperate senza vita dopo il naufragio di una imbarcazione di migranti in Tunisia. Lo ha comunicato la Guardia nazionale del Paese. Salvate in diciassette.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Due migranti sono morti dopo il naufragio dell’imbarcazione su cui si trovavano al largo della Tunisia. Si tratta di un adulto e di un bambino di appena cinque anni, inizialmente dato per disperso e il cui corpo è stato recuperato dopo lunghe ricerche in mare. Sull’imbarcazione naufragata c’erano anche altre diciassette persone, che si sono salvate. A darne notizia la Guardia nazionale del Paese, che ha anche fatto sapere che sono state arrestate quattro persone.

"L'operazione ha consentito di salvare prima dodici persone, in seguito altre cinque in mare mentre nuotavano dopo essersi allontanate dal relitto – è quanto reso noto in un comunicato della Guardia nazionale -. Due i cadaveri ripescati, quello di un adulto e di un bambino di cinque anni, inizialmente dato per disperso e ritrovato senza vita dopo attente ricerche in mare". Nel corso della stessa operazione sono state anche arrestate quattro persone: secondo quanto comunicato dalla Guardia nazionale del Paese sono sospettate di essere coinvolte nel trasporto di migranti e nell'organizzazione di traversate clandestine.

Di ieri invece la notizia che 173 persone che viaggiavano a bordo di 3 barconi sono state soccorse dalle motovedette della guardia di finanza, di Frontex e della guardia costiera mentre arrivavano a Lampedusa. Sui natanti c'erano migranti di diverse nazionalità: ivoriani, camerunesi, guineani, malesi, nigeriani e senegalesi, tutti partiti dalla Tunisia, e bengalesi, egiziani, siriani, pakistani salpati dalla Libia. I migranti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario a molo Favarolo, all'hotspot di contrada Imbriacola.