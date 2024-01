Moto abbandonata mette in allarme, scoperta terribile: motociclista sbranato dal leone in Kenya La terribile scoperta in Kenya è avvenuta quasi per caso nel giorno di Capodanno. Residenti della zona avevano avvisato i guardiacaccia in servizio nell’area dopo essersi imbattuti nella motocicletta abbandonata dell’uomo su una strada sterrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Un motociclista è stato sbranato da un Leone in Kenya mentre percorreva un sentiero sterrato che costeggia una riserva nazionale nel sud del Paese africano. La terribile scoperta è avvenuta quasi per caso nel giorno di Capodanno da parte dei residenti della zona e di un guardiacaccia in servizio nell'area. Il ranger infatti era stato avvisato dai membri della comunità locale che si erano imbattuti nella motocicletta abbandonata dell’uomo mentre percorrevano lo stesso sentiero.

La terribile scoperta vicino all'area boschiva di Marere, vicino alla Riserva nazionale di Shimba Hills a Kwale, a sud di Mombasa. Il guardiacaccia si è inoltrato lungo la zona della riserva nei pressi della moto, scoprendo poco dopo i primi resti dell’uomo. I fatti nella mattina del primo gennaio, intorno alle 9. Le guardie intervenute sul posto avevano visto in precedenza impronte di leone che dalla motocicletta conducevano a un boschetto e avevano già ipotizzato il peggio seguendo le tracce.

La terribile conferma dei sospetti quando hanno ritrovato i resti del motociclista sparsi in zona. "Dopo una breve ricerca i ranger hanno trovato parti del corpo umano di un adulto africano maschio sconosciuto che si sospetta essere stato sbranato da un leone", si legge in una dichiarazione della polizia locale.

Viste le condizioni del cadavere, al momento non è stato possibile accertare l’identità dell’uomo ma sul caso è stata avviata una indagine. I resti sono stati portati all'obitorio dell'ospedale della sub-contea di Kwale per l'esame autoptico e l'identificazione. I residenti sono stati invitati a evitare la zona finché il leone non sarà rintracciato dal Kenya Wildlife Service.

La popolazione dei leoni è in grave pericolo in Kenya dove gli esemplari sono calati costantemente da decenni, principalmente a causa del conflitto tra uomo e fauna selvatica. Il governo ha elencato i leoni come a rischio di estinzione con una popolazione stimata di circa 2500 esemplari.