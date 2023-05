Mosca: “Incursioni ucraine nella regione di Belgorod”. Kiev smentisce: “Attacchi di russi anti Putin” La regione russa di Belgorod, al confine con l’Ucraina, è stata presa di mira con una serie di attacchi. Mosca punto il dito contro Kiev, che però sostiene: “Blitz condotti da gruppi russi ostili a Putin”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, è sotto attacco. Secondo il governatore Vyacheslav Gladkov le forze ucraine sarebbero penetrate in territorio nemico, e sono tuttora in corso scontri con le truppe di Mosca, come dimostrerebbero video e foto pubblicati su vari canali Telegram sia russi sia ucraini. "Un gruppo di sabotaggio e ricognizione delle forze armate ucraine – ha scritto il governatore Gladkov – è entrato nel territorio del distretto di Grayvoronsky. Le forze armate della Federazione Russa, insieme al servizio di frontiera, alla Guardia russa e all'Fsb, stanno adottando le misure necessarie per eliminare il nemico".

Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha aggiunto che "lo scopo del sabotaggio ucraino nella regione di Belgorod è quello di distogliere l'attenzione dalla situazione nella direzione di Bakhmut. Il ministero della Difesa, l'FSB e il servizio di frontiera hanno riferito a Putin di un tentativo da parte di sabotatori ucraini di irrompere nella regione di Belgorod", ha detto Peskov. "Le forze russe stanno lavorando per espellere il gruppo di sabotatori ucraini dal territorio della Federazione Russa e distruggerlo. Ci sono abbastanza forze e mezzi", ha concluso Peskov.

Ucraina: "Attacchi condotti da partigiani russi"

Sebbene la Russia punti il dito su gruppi di sabotaggio ucraini da Kiev smentiscono ogni coinvolgimento. Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha affermato che "l'Ucraina osserva con interesse gli eventi nella regione di Belgorod in Russia e studia la situazione, ma non c'entra niente. Come sapete, i carri armati vengono venduti in qualsiasi negozio militare russo e i gruppi di guerriglia sotterranea sono composti da cittadini russi".

Insomma, gli attacchi a Belgorod sarebbero opera secondo Kiev di partigiani russi ostili al regime di Vladimir Putin, gli stessi che potrebbero aver attaccato il Cremlino con un drone nelle scorse settimane. Secondo Andriy Yusov, rappresentante dell'intelligence militare ucraina, il blitz sarebbe stato condotto da miliziani russi appartenenti a due organizzazioni, Libertà per la Russia e il Corpo dei volontari russi. Scopo dell'operazione, aggiunge, è "creare una fascia di sicurezza" in territorio russo.