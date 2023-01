Morta Elena Huelva, l’influencer di 20 anni che ha raccontato la lotta al cancro su Instagram Aveva scelto di narrare su Instagram la sua lotta quel cancro che l’aveva colpita a soli 16 anni. Uno spaccato di vita che colpisce tutti quello di questa giovane di Siviglia. Il suo motto era ‘la mia volontà vince‘.

A cura di Biagio Chiariello

"Alla fine, la vita è rappresentata dai ricordi che portiamo con noi, le persone, l'amore, e io ho già vinto. Per l'amore, per la mia lotta, per le persone, per sempre". Così diceva esattamente un mese fa Elena Huelva, influencer di Siviglia, che ha lottato per quattro anni contro il sarcoma di Ewing, un raro tipo di tumore che si manifesta nelle ossa o nei tessuti molli che le circondano. Ieri, Elena è morta. Aveva solo 20 anni

Dal 2018, la giovane influencer ha guadagnato sempre più notorietà sui social network, dove ha raccontato la sua malattia a centinaia di migliaia di follower. La sua parola d’ordine era ‘la mia volontà vince‘ (#MisGanasGanan) Era diventata così per il mondo un esempio di resilienza, integrità e forza. Tra gli obiettivi di Elena, anche la sensibilizzazione sull'urgenza di dedicare maggiori risorse alla ricerca sul cancro.

L'impatto del suo racconto si è riflesso nelle numerose espressioni di affetto, ammirazione, dolore e gratitudine che hanno invaso quegli stessi social network quando ieri la sua famiglia ha annunciato la sua morte su Instagram. Da stamattina Elena “vi guarda dalla sua stella. Grazie di tutto“, si legge nella storia pubblicata sul profilo stesso della ragazza, dove era seguita da oltre 600.000 mila follower, tra cui Sara Carbonero.

Artisti come Aitana, Alejandro Sanz o Manuel Carrasco, la conduttrice Ana Obregón, che ha perso anche suo figlio a causa del sarcoma di Ewing, o personaggi di spicco della politica spagnola hanno espresso le proprie condoglianze e la propria solidarietà in queste ore. "Con la tua voglia di fare ci hai conquistato tutti e rimarrai per sempre nei cuori di molte persone", ha detto il presidente della Junta de Andalucía, Juanma Moreno, che ha ringraziato Elena per aver fornito "luce e speranza".

Ed è che il suo motto #MisGanasGanan è diventato un messaggio di ottimismo e speranza di fronte a una malattia che ha colpito la giovanissima Elena ad appena 16 anni, tra battute d'arresto, momenti di luce, ricoveri in ospedale e i suoi ritorni a casa con la famiglia. A Hola aveva detto: “Avevo 16 anni, ero adolescente, avevo programmato viaggi con gli amici, studiavo. E tutto si è bloccato”.

Nell’ultimo video condiviso sui social, la giovane ha aggiornato i follower sul suo stato di salute, che è peggiorato nell’ultimo periodo: "Qualunque cosa accada, so che la mia vita non è stata vana, perché ho combattuto e ho ottenuto ciò che volevo”.