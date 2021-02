Una scena che sta facendo discutere non poco quella alla quale hanno assistito gli spettatori di una delle finali del Mondiale per Club svoltosi in Qatar e poi vinto dal Bayern Monaco. Alla fine della partita tra Ulsan-Al Duhail il presidente della FIFA Gianni Infantino ha premiato sul campo tutti gli arbitri, accompagnato dallo sceicco Joaan bin Hamad Al Thani, ma al momento della premiazione della terna arbitrale femminile, quest'ultimo avrebbe suggerito alle tre direttrici di gara di non salutare lo sceicco. Una scena ripresa e poi diffusa sui social che ha scatenato una lunga serie di polemiche.

La prima volta di una terna arbitrale femminile

Nelle scorse settimane infatti era stata annunciata la presenza di una terna tutta al femminile tra i 19 arbitri presenti al Mondiale per club e composta da Edina Alves, Neuza Beck e Mariana de Almeida. La terna è entrata in campo proprio nella gara valida per il 5° e 6° posto: la partita Ulsan-Al Duhail. Alla fine della competizione però, durante la fase di premiazione le ufficiali di gara non hanno ricevuto il saluto dello sceicco presente al fianco del presidente FIFA Infantino. E sono stati in molti a notare che è stato proprio il presidente della FIFA Gianni Infantino, che ha premiato sul campo tutti gli arbitri, a suggerire di non salutare lo sceicco del Qatar Joaan bin Hamad Al Thani.

I mondiali in Qatar

Nel video si vede Infantino trattenersi qualche secondo a parlare le direttrici di gara che poi proseguono la passerella senza ricevere il saluto dello sceicco. Scena che non è avvenuta invece con gli uomini al quale Joaan bin Hamad Al Thani ha riservato il saluto e la propria stretta di mano. Un comportamento ritenuto offensivo e fortemente condannato dagli utenti sui social. Il Qatar ospiterà la fase finale della coppa del Mondo di Calcio del 2022 ed in molti temono che scene del genere possano ripetersi suscitando le proteste del mondo del calcio e non solo.