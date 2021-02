Mistero in Scozia, dove stanotte madre e figlia di 39 e 24 anni sono state pugnalate a morte a 20 minuti di distanza, in due luoghi diversi dalla città di Kilmanrock. Il presunto killer è stato ritrovato morto in una scarpata, presumibilmente a seguito di uno violento schianto con la moto, con la quale si era dato alla fuga. Non è escluso un gesto volontario. L'episodio è stato reso pubblico stamane dalla polizia locale, dopo che nella notte gli investigatori si erano limitati a confermare "un incidente grave", iniziato vicino a un ospedale cittadino per poi precisare che non si trattava di un caso di terrorismo, ma di singoli episodi di violenza, a cui, per ora, non è stato fornito un movente.

I fatti sono accaduti nella città scozzese. La prima vittima è stata Emma Robertson Coupland, infermiera, è pugnalata nel parcheggio dell'ospedale della ‘Crosshouse University' e morta sul posto, dopo aver ricevuto cure mediche di emergenza. Circa 20 minuti dopo, sua figlia, ​​Nicole Anderson, 24 anni, è stata accoltellata in Portland Street, a due miglia di distanza, ed è stata portata in ambulanza nello stesso ospedale dove pochi minuti prima la madre moriva. Anche per lei non c'è stato nulla da fare. Poco dopo, il conducente di una moto poi identificato con il killer è stato trovato morto in un viadotto vicino alla A76.

Il misterioso duplice omicidio ha suscitato dolore e sconcerto nell'opinione pubblica. La famiglia, colpita due volte, ha voluto ricordare madre e figlia con una foto su Facebook in cui appaiono insieme, sorridenti. "Per favore, ditemi che sto sognando" – ha scritto la sorella di Emma, mentre la compagna di Nicole, Vicky, ha voluto ricordarla con un messaggio d'amore: "Non saprai mai quanto sei importante per me. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Mi mancherà quel bel sorriso Mi hai reso la persona più felice su questo pianeta ogni giorno. Fino a quando ci incontreremo di nuovo, piccola. Ti amo. Dormi bene, principessa".