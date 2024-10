Missili iraniani su Israele filmati dal finestrino di un volo di linea: aerei costretti a tornare indietro Le allarmanti immagini sono state immortalate in un video girato da chi era a bordo dell’aereo martedì sera e sorvolava proprio l’Iran durante l’attacco missilistico su Israele. Il filmato suggerisce che l’Iran non è riuscito a garantire che le vie aeree fossero libere da voli civili. Decine gli aerei costretti a tornare indietro mentre entravano nello spazio aereo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Decine di missili iraniani che si alzano dal terreno e volano in cielo proprio mentre l'aereo di linea sta sorvolando la città lungo una normale rotta di volo. È l'incredibile quanto spaventosa scena che si sono trovati davanti passeggeri ed equipaggio di un volo di linea della British Airways diretto a Dubai martedì scorso mentre l'Iran lanciava l'attacco missilistico contro Israele. Le allarmanti immagini sono state immortalate in un video girato da chi era a bordo dell'aereo martedì sera e sono state diffuse poi sui social.

Il filmato riprende dall'alto la città iraniana di Shiraz, da dove sono stati lanciati alcuni missili che hanno colpito Israele, e suggerisce che l'Iran non è riuscito a garantire che le vie aeree fossero libere da voli civili internazionali prima di riempire il cielo con centinaia di razzi esplosivi. L'aereo fortunatamente non è stato coinvolto dalla raffica di missili balistici lanciati nel cielo notturno diretti in Israele ma per molti analisti si è rischiato perché dimostrerebbe che le autorità italiane non hanno emesso un avviso di no fly zone e non hanno chiuso il loro spazio aereo prima di lanciare l'attacco.

In quei momenti diversi aerei di linea erano diretti verso i cieli dell'Iran senza sapere dei pericoli e le compagnie aeree si sono dovute affrettare a dirottare i loro voli dai cieli del Medio Oriente quando, intorno alle 19:30 ora locale, i missili iraniani hanno iniziato a volare senza preavviso.

Molti aerei già in volo sono stati dirottati verso Cipro e l'Egitto altri son stati costretti a tornare indietro. I totale martedì sera sono stati dirottati 81 voli da 16 compagnie aeree con Qatar Airways ed Emirates in testa. Secondo FlightRadar24 , almeno tre voli operati dalla compagnia aerea tedesca Lufthansa diretti in India e Dubai hanno fatto dietrofront prima di raggiungere lo spazio aereo iraniano ma l'aeroporto più colpito è stato quello di Istanbul con 19 voli dirottati. Un volo da Zurigo a Dubai è stato dirottato in Turchia poco prima di entrare in Iran.