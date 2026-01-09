Minneapolis, il video dell’agente ICE che ha ucciso Renee Nicole Good. Spara e dice “Fottuta st*****”

Un nuovo video girato dal cellulare dell’agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) Jonathan Ross offre una prospettiva ravvicinata e finora inedita sui momenti che hanno preceduto l’uccisione di Renee Nicole Good, la 37enne colpita a morte durante un’operazione federale in un quartiere residenziale di Minneapolis. Il filmato, ottenuto dalla CNN e confermato da un funzionario del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), era stato inizialmente diffuso dal sito conservatore Alpha News.

Le immagini, della durata di circa 47 secondi, mostrano la scena dal punto di vista dell’agente. All’inizio del video, Ross si trova davanti al SUV bordeaux guidato da Good, fermo di traverso rispetto alla carreggiata in modo da bloccare il traffico. L’agente attraversa la parte anteriore del veicolo dirigendosi verso il lato guida, senza pronunciare nessuna parola. Dal finestrino abbassato, Good lo guarda direttamente e gli rivolge la parola: "Non sono arrabbiata con lei". Ross non risponde e continua a muoversi, mentre nel riflesso del vetro si intravede il telefono con cui sta registrando.

Proseguendo nel filmato, l’agente aggira il veicolo verso la parte posteriore. A quel punto interviene una passeggera, che era già scesa dall’auto prima del confronto. La donna si dirige verso l’agente, avvicinandogli un cellulare al volto e facendo riferimento alla targa del veicolo. Cerca poi di rientrare nell’auto, ma trova la portiera chiusa.

Subito dopo si sente la voce di un altro agente che ordina a Good di "uscire dall’auto". La donna inserisce la retromarcia, poi gira il volante verso destra, apparentemente per allontanarsi dalla posizione dell’agente. Il SUV avanza. Ross grida "whoa", quindi si odono tre colpi di arma da fuoco in rapida successione. L’inquadratura si spezza e si alza verso il cielo, rendendo impossibile vedere se il veicolo abbia colpito l’agente in quel momento.

Un precedente video ripreso da un passante, già circolato online, suggerisce che il SUV possa aver urtato Ross mentre avanzava, costringendolo a spostarsi di lato. Nel filmato dal cellulare dell’agente, dopo gli spari, la telecamera riprende l’auto che prosegue la corsa fino a schiantarsi contro un veicolo parcheggiato. Nell’audio si percepisce anche un insulto pronunciato subito dopo la sparatoria (“Fottuta stronza”), mentre si sente il rumore dell’impatto.

Il video è stato rilanciato sui social dal vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che lo ha presentato come prova del pericolo imminente corso dall’agente e della legittima difesa. Una lettura che resta però fortemente contestata dalle autorità locali e da esponenti democratici del Minnesota, i quali mettono in dubbio che Good stesse tentando intenzionalmente di investire l’agente.

L’indagine ufficiale è tuttora in corso e dovrà stabilire se l’uso della forza sia stato proporzionato e conforme alle procedure, mentre il video continua a essere al centro di un acceso scontro politico e mediatico negli Stati Uniti.