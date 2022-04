Migrante irregolare non può incassare gratta e vinci da 250mila euro, manda amici ma vengono arrestati La storia di un 28enne residente in Belgio che nelle scorse settimane si è accorto di aver vinto la somma massima possibile comprando un gratta e vinci da 5 euro.

A cura di Antonio Palma

Pensate di avere tra le mani un biglietto vincente del gratta e vinci dal valore di ben 250mila euro ma non di non poterlo incassare perché privi dei documenti di identità necessari ad aprire un conto in banca e ad accreditare la somma, è l'assurda situazione in cui si trova un 28enne residente in Belgio che nelle scorse settimane si è accorto di aver vinto la soma massima possibile comprando un gratta e vinci da 5 euro in un supermercato di Zeebrugge, nella municipalità di Bruges, nelle Fiandre Occidentali. Alla vista del biglietto, l'uomo si è subito presentato nel negozio per chiedere la somma ma qui è iniziato il suo calvario. Gli è stato detto che la somma non poteva essere corrisposta in contanti e che avrebbe dovuto aprire un conto e rivolgersi all'ufficio della Lotteria Nazionale per ritirare i suoi soldi ma il 28enne è immigrato irregolare e non ha alcun documento valido in Belgio.

Il 28enne prima ci ha riprovato nel negozio con un amico chiedendo se i soldi potevano essere messi immediatamente su carta di credito e poi ha chiesto agli stessi amici di presentarsi alla Lotteria Nazionale per ritirare i suoi soldi. Qui le cose però si sono complicate. Il supermercato infatti aveva segnalato già l'uomo di origini algerine e le sue difficoltà e i tre non corrispondevano alla descrizione, così è intervenuta la polizia che ha arrestato gli amici per furto credendo che lo avessero derubato. Il 28enne quindi è dovuto uscire allo scoperto presentandosi alla polizia come migrante irregolare per far rilasciare i tre amici.

L'uomo ora si è rivolto a un avvocato per rivendicare i suoi soldi. "Il mio cliente si trova in una situazione illegale, non ha documenti né conto in banca", ha detto all'AFP Alexander Verstraete, un avvocato del 28enne, aggiungendo: "Stiamo cercando quei documenti che possano provare la sua identità. Dovrà contattare la sua famiglia in Algeria". Per il momento il gratta e vinci vincente è stato sequestrato da un tribunale della città di Bruges e l'uomo ha ottenuto dalle autorità la promessa che non sarà espulso fino a quando non avrà ricevuto il premio. Il vincitore ha lasciato l'Algeria quattro mesi fa, viaggiando in barca verso la Spagna, secondo i media belgi. Da lì ha attraversato a piedi la Spagna e la Francia prima di raggiungere il Belgio. Voleva arrivare nel Regno Unito ma ora dice che preferirebbe rimanere in Belgio e spera di mettere su famiglia. "Quando avrò i soldi, comprerò un posto dove vivere a Bruxelles. E forse un'auto", ha detto l'uomo la cui identità non è stata rivelata.