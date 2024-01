Michelle Obama alla Casa Bianca: si rafforzano le voci di una prossima candidatura dell’ex first lady Secondo alcuni media statunitensi, l’ex presidente Barack Obama starebbe spingendo per la candidatura della moglie Michelle alle presidenziali Usa del prossimo novembre. Circolano infatti indiscrezioni sul tentativo dell’ex inquilino della Casa Bianca di convincere Joe Biden a non ripresentarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile discesa in campo dell'ex first lady Michelle Obama nella prossima corsa alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Secondo il tabloid conservatore New York Post, tra i media statunitensi che hanno diffuso l'indiscrezione, a spingere per la sua candidatura alle elezioni del novembre 2024 ci sarebbe il marito Barack Obama.

L'ex presidente Usa sarebbe infatti preoccupato della possibilità che il suo ex vice e attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, non riesca a sconfiggere per la seconda volta il tycoon Donald Trump, pronto per un nuovo mandato. "Obama ha sondato il terreno con i suoi donatori" per un'eventuale candidatura alla nomination democratica della moglie, scrive infatti il Post, citando fonti informate sui fatti.

Joe Biden e Barack Obama.

Dall'altro lato, Obama starebbe anche tentando di convincere il diretto interessato, l'80enne Biden, e il suo staff a desistere dal proposito di ricandidarsi, già annunciato tempo fa. L'idea di ripresentarsi dell'attuale presidente, infatti, non convince il mondo dem. Alcuni mesi fa David Axelrod, ex stratega di Obama, aveva pubblicamente detto che la scelta sarebbe "non saggia" e "non nell'interesse del Paese".

L'ipotesi della possibile candidatura di Michelle circola però da diversi anni, già da quando il marito lasciò la Casa Bianca, visto il grande consenso di cui gode. A tal proposito, Il Post aveva infatti rivelato che nell'estate del 2022, durante un incontro con importanti amministratori di azienda, lei avrebbe annunciato la sua intenzione di candidarsi e chiesto il loro sostegno.

Il piano non include però lo scontro diretto tra la ex first lady e il presidente in carica. Per questo, secondo quanto ricostruito dal quotidiano statunitense, Obama si sarebbe rivolto direttamente a Biden. L'intento sembrerebbe quello di portarlo a rinunciare entro l'inizio dell'estate, poco prima dell'annuncio del candidato alla convention dem. Intanto, sull'altro fronte, la squadra degli Obama sarebbe impegnata nel tentativo di capire se questa mossa potrebbe ottenere anche il consenso dei finanziatori di un'eventuale futura campagna elettorale.