Maxi tamponamento per tempesta di sabbia in Illinois, 6 morti e 37 feriti: “Una scena orribile” Maxi incidente in Illinois, Stati Uniti: a causa di una tempesta di sabbia si è verificato un tamponamento che ha coinvolto una settantina di veicoli, tra cui alcuni camion che hanno preso fuoco. Il bilancio è di 6 morti e 37 feriti, tra cui anche bambini.

Una improvvisa tempesta di sabbia ha creato letteralmente il panico in Illinois, dove si è registrato un maxi incidente lungo la Interstate 55, principale via di collegamento dello Stato americano, a pochi chilometri da Springfield, nelle contee di Montgomery e Sangamon. Il tamponamento ha provocato la morte di 6 persone, mentre altre 37 (di età compresa tra i 2 e gli 80 anni) sono rimaste ferite. Ma il bilancio è ancora provvisorio.

Sono stati coinvolti una settantina di mezzi, inclusi alcuni pesanti, che si sono incendiati. "La causa è dovuta ai venti forti che alzano terra e polvere dai campi agricoli e la soffiano attraverso l'autostrada, portando a zero la visibilità", ha spiegato un maggiore della polizia statale.

Secondo il Servizio meteorologico, i venti in quel momento soffiavano tra 56 e i 74 chilometri orari. Una tempesta di polvere ha alzato immense nuvole di terra e sabbia rossiccia che hanno improvvisamente azzerato la visibilità.

Le autorità hanno anche spiegato che l'accaduto, dal punto di vista degli automobilisti, è una versione primaverile delle bufere invernali di neve, dove la visibilità diventa nulla nel giro di pochi minuti. Secondo il governatore dello Stato, JB Pritzker, la scena che si è materializzata davanti gli occhi di tutti è stata "orribile".

Kevin Schott, direttore della gestione delle emergenze della contea di Montgomery, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa che la sfida più grande è stata "cercare di raggiungere le vittime in modo rapido", poiché il vento ha continuato a soffiare ad una velocità di 72 chilometri orari.

Mentre le tempeste di sabbia a visibilità zero sono rare ma non inedite nella regione, Starrick ha affermato di non aver mai visto qualcosa di così grave nei suoi 24 anni di carriera con la polizia.