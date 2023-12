Maxi tamponamento a catena, camion travolge auto ferme per incidente: almeno 16 morti in Venezuela Maxi tamponamento in Venezuela sulla strada Gran Mariscal de Ayacucho che collega la capitale Caracas con l’est del Paese: un camion che trasportava solvente ha travolto 17 auto ferme per un precedente incidente. Il bilancio provvisorio è di 16 morti e 6 feriti gravi.

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maxi tamponamento ieri in Venezuela: un camion che trasportava un solvente utilizzato nei processi industriali per rimuovere la vernice ha travolto diciassette auto ferme per un precedente incidente, senza feriti, sulla strada Gran Mariscal de Ayacucho che collega la capitale Caracas con l'est del Paese sudamericano, nel settore Araguaney di Petare, nello stato di Miranda. Drammatico il bilancio provvisorio: 16 sono i morti accertati, 6 i feriti gravi.

Immagini e video condivisi sui social mostrano enormi fiamme sul posto. L'incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino. Erano in corso lavori di sostituzione dell'asfalto sull'autostrada, che hanno ritardato l'arrivo dei soccorsi, le cui operazioni sono andate avanti per ore prima di riportare la situazione sotto controllo.

Il viceministro della protezione civile, Carlos Pérez Ampueda, ha riferito inizialmente attraverso i suoi social network che l'incidente ha causato la morte immediata di almeno 8 persone e il ferimento di 14. Poi la conta dei morti è iniziata a salire.

Al momento sono state identificate 11 delle 16 vittime, di cui due minorenni. Tra queste, un'intera famiglia: padre, madre e due figli che sarebbero morti carbonizzati tra le fiamme. Non è escluso che il loro numero possa aumentare con il passare dei giorni, a causa delle delicate condizioni di alcuni feriti, che presentano ustioni sull'80% del corpo.

Su quanto successo è intervenuto il governatore dello stato di Miranda, Héctor Rodríguez, attraverso il suo account X, ribadendo il lavoro della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia e di "tutte le nostre squadre sul posto, anche se il traffico rimane limitato in entrambe le direzioni".