Massacro in una scuola a Gaza, l’esercito israeliano bombarda l’edificio durante un matrimonio: almeno 6 morti

L’Idf avrebbe ucciso almeno 6 persone in un bombardamento su una scuola di Gaza city adibita a rifugio per famiglie sfollate. Poco prima dell’attacco, alcune famiglie si erano riunite per celebrare un matrimonio.

L'esercito israeliano avrebbe bombardato una scuola di Gaza City dove si erano rifugiati diversi civili palestinesi rimasti senza casa, Almeno 6 persone, secondo Al Jazeera, sarebbero morte, mentre molte altre sono rimaste ferite. Il massacro è avvenuto nel quartiere Tuffah di Gaza City.

Secondo alcune fonti locali, l'Idf avrebbe preso di mira il secondo piano della scuola trasformata in rifugio con alcuni colpi di arma fa fuoco sparati dai carri armati dell'esercito di Israele. Alcune famiglie sfollate si erano radunate nella scuola, da tempo utilizzata come rifugio, per celebrare un matrimonio.

Sul posto stanno accorrendo ambulanze e squadre di soccorso che però al momento non hanno potuto soccorrere tutti i feriti. L'accesso all'area è stato infatti concesso dalle forze israeliane soltanto pochi minuti fa.

Alcuni corpi sarebbero stati recuperati a pezzi secondo quanto riferito ai media da alcuni testimoni. L'attacco è stato esteso dall'edificio scolastico che ospitava sfollati a un edificio nei pressi dell'ospedale al-Durra. L'Idf avrebbe continuato a bombardare le aree attorno al nosocomio e alla scuola.

Nonostante il cessate il fuoco tra Israele e Palestina, le autorità palestinesi hanno fatto sapere che gli attacchi di Tel Aviv vanno avanti in tutta la Striscia. Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato venerdì mattina che 395 palestinesi sono stati uccisi e 1.088 sono rimasti feriti dall'inizio del cessate il fuoco, registrato il 10 ottobre.

Il bilancio complessivo delle vittime a Gaza dall'ottobre 2023 è salito a 70.669 persone con almeno 171.165 civili rimasti feriti.