Massacri, disuguaglianze e guerre religiose: così la Nigeria è diventata l’inferno dell’Africa La strage di Owo ha riportato la Nigeria nell’agenda della stampa internazionale. Uno dei paesi più ricchi dell’Africa è anche uno dei paesi col maggiore tasso di corruzione, mentre disuguaglianze e violenza aumentano.

A cura di Chiara Ammendola

Violenza, corruzione e disuguaglianze. È questo lo scenario dentro il quale si colloca il terrore in Nigeria, uno dei paesi più ricchi dell'Africa, da anni martoriato da attentati, stragi e rapimenti. Boko Haram e il terrorismo islamico hanno trovato terreno fertile grazie a uno stato centrale che sembra incapace di risolvere il problema della corruzione che sta tra le altre cose indebolendo l'economia del Paese così come spiegato a Fanpage.it dal giornalista Mike Okwoche di TVC News: “La Nigeria è diventata uno dei paesi meno pacifici del mondo, la violenza, che ha un impatto economico sul paese di circa 40,6 miliardi di dollari all'anno, dilaga e non ha nulla a che fare con le lotte di religione, l'esercito nigeriano potrebbe mettere fino a tutto questo secondo molti – spiega Okwoche – e il fatto che non lo faccia ha reso la Nigeria un paese meno credibile agli occhi del resto del mondo. Ma la violenza non è un problema solo nostro, non bisogna smettere di parlarne e di raccontare ciò che accade”.

Cos'è successo a Owo, in quello che da tutti viene definito come uno dei massacri più atroci della storia recente della Nigeria?

Domenica 5 giugno, poco prima di mezzogiorno, un gruppo di uomini armati, formato da cinque persone, ha preso d'assalto la Chiesa Cattolica di San Francesco a Owo, che si trova nello stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria. In quel momento si stava tenendo una messa e la chiesa era gremita.

Gli uomini armati hanno fatto fuoco sui presenti a distanza ravvicinata mentre lanciavano IEDs, i cosiddetti esplosivi improvvisati. Alla fine dell'attacco, durato più di mezz'ora, sono stati contati più di 40 cadaveri tra uomini, donne e bambini. Purtroppo il fenomeno degli attacchi terroristici, sia nelle chiese che nelle moschee, è piuttosto diffuso nel nord della Nigeria.

Mike Okwoche

Chi sono gli estremisti Fulani accusati di esserne gli autori questo massacro?

Al momento non ci sono stati arresti per l'attacco di Owo ma il Consiglio di sicurezza del governo federale della Nigeria ha accusato l'ISWAP, lo Stato Islamico della Provincia dell'Africa Occidentale, di essere responsabile del massacro. Si tratta di un gruppo terroristico nato da Boko Haram autore, negli ultimi anni, di numerose stragi nel nord della Nigeria; quello di Owo è il primo attacco nel sud-ovest del Paese.

Lo stato di Ondo è uno stato prevalentemente Cristiano con una vasta popolazione cattolica e la città di Owo è la città natale del governatore in carica Rotimi Akeredolu. Non è chiaro se vi sia una connessione tra le due cose ma il governatore Akeredolu è stato uno dei principali sostenitori in prima linea dello spostamento della presidenza nella parte meridionale della Nigeria dopo due mandati nel nord sotto il presidente in carica Muhammadu Buhari.

L’interno della chiesa di Owo

Molti reputano il cambiamento climatico uno dei motivi che ha spinto i terroristi verso sud alla ricerca di nuove terre

Senza dubbio, il cambiamento climatico ha avuto un impatto sui modelli di agricoltura e pascolo degli animali negli anni: i nomadi sono soliti scendere a sud durante la stagione secca alla ricerca di pascoli più verdi per poi tornare a nord durante la

stagione umida. Ma gli attacchi terroristici non sono tutti legati al pascolo del bestiame. Tra i cristiani ci sono altri sospetti che ci siano tentativi da parte di gruppi islamici di conquistare nuove terre così da espandere l'Islam.

Della violenza in Nigeria la stampa internazionale se ne disinteressa: perché?

Quando gli attacchi terroristici di Boko Haram hanno iniziato a colpire la Nigeria nel 2009, la maggior parte della stampa internazionale li ha raccontati con molto clamore. Ma nel corso degli anni, l'attenzione si è ridotta drasticamente. Una parte dell'esercito nigeriano e diverse agenzie di sicurezza sono state accusate di corruzione e soprattutto di non volere davvero sconfiggere il terrorismo nel nostro Paese.

Secondo molti l'esercito nigeriano potrebbe mettere fine agli attacchi terroristici se davvero lo volesse. Questi elementi hanno fatto calare l'attenzione da parte dei media internazionali trasformando tutto in questa di affari interni da risolvere nell'ambito della sicurezza del paese.

Parliamo di questo, la mancanza di sicurezza è un problema enorme in uno dei paesi più ricchi dell'Africa

La Nigeria rappresenta la più grande economia del continente africano con una popolazione di oltre 200 milioni di persone. I continui attacchi terroristici di Boko Haram, fuorilegge, ISWAP, pastori assassini, rapimenti e sette varie, la Nigeria è diventata uno dei paesi meno pacifici del mondo, classificandosi al 146esimo posto su 163 nel ‘Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a Complex World’ redatto dall'Institute for Economics and Peace.

Il rapporto ha messo in evidenza l'impatto economico della violenza in Nigeria che costa al Paese circa 40,6 miliardi di dollari. L'insicurezza ha drasticamente impedito il flusso di IDE (Investimenti diretti esteri) in Nigeria ponendo il Paese in una grave situazione di stallo.

Il presidente Muhammadu Buhari aveva promesso di combattere la corruzione e la povertà: com'è la situazione adesso?

Il presidente Buhari è stato Capo di Stato militare tra il 1983 e il 1985 e in quel periodo vigeva la politica della "Guerra contro l'indisciplina" (WAI) che era veemente contro la corruzione e ogni forma di indisciplina. Quando è salito al potere nel 2015, c'erano grandi speranze che replicasse la sua politica "WAI" per sradicare la corruzione. L'agenda di Buhari era riassunta in tre punti: ricostruire l'economia, aumentare la sicurezza in Nigeria e cancellare la corruzione.

E ci è riuscito?

In primo luogo ha firmato un ordine esecutivo mettendo in atto il whistle-polizza soffiante e il "Conto unico del Tesoro" (TSA) per consolidare gli afflussi da tutte le agenzie di governo in un unico conto presso la Banca centrale della Nigeria così da monitorare tutto. Inoltre sia l'Economic and Financial Crimes Commission, agenzia governativa creata per combattere la corruzione, che l'ICPC, un'altra agenzia destinata a controllare la corruzione all'interno delle istituzioni governative sono state rinnovate sotto la sua presidenza.

Nonostante tutti questi livelli di controlli e monitoraggio, la corruzione sotto l'amministrazione Buhari è stata enorme, tanto che la Transparency International (TI) ha accusato la Nigeria di non fare abbastanza per combatterla. Ogni anno vengono sottratti miliardi di dollari alla sua amministrazione senza conseguenze. Questo ha fatto perdere ai cittadini la fiducia nel governo del Presidente Muhammadu Buhari.