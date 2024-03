Mangiano un panino servito dall’ospedale dove sono ricoverate: contraggono listeriosi e muoiono Beverley Sowah, 57 anni, e Enid Heap, 84 anni, erano state ricoverate in due diversi momenti al Manchester Royal Infirmary nel 2019. In questi giorni si è riaperto il processo relativo al loro decesso in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le due vittime, Beverley Sowah e Enid Heap

Hanno mangiato dei panini al pollo che pare fossero contaminati da listeria monocytogenes, il batterio che provoca la listeriosi, mentre erano ricoverate in un ospedale in Regno Unito, le due donne morte al Manchester Royal Infirmary (MRI) nel 2019.

A Beverley Sowah, 57 anni, e Enid Heap, 84 anni, quel cibo sarebbe stato servito in due momenti diversi. Entrambe con patologie preesistenti, sono morte giorni dopo aver mangiato i sandwich pre-confezionati, spingendo ad un'indagine su una possibile epidemia nazionale di listeria, con casi anche all'esterno dall'ospedale.

Beverley Sowah, infermiera in pensione, alla quale era stato diagnostico un cancro al seno in stato avanzato, era stata ricoverata il 15 aprile 2019. Due giorni aveva consumato un panino con pollo e maionese. Il 26 aprile è deceduta. Non c'erano prove di altre patologie, a parte l‘infezione da listeria "contratta in ospedale", ha confermato la corte del coroner di Manchester.

Enid Heap, madre di cinque figli, era stata ricoverata il 25 marzo 2019 e il 18 aprile le è stato servito lo stesso tipo di panino. È morta il 6 maggio.

In questi giorni si è riaperto il processo relativo al loro decesso e sono state diffuse le foto delle due vittime.

Secondo i giudici, la fonte dei batteri sarebbe collegata a un fornitore di cibo esterno, non alle cucine del MRI. Le società coinvolte sono la North Country Quality Food, con sede a Salford, che forniva il pollo alla Good Food Chain. "Preparavano fino a 40.000 panini al giorno, rifornendo circa 70 ospedali", ha ricostruito la corte. Entrambe nel frattempo sono state dichiarate fallite.

Che cos’è l’infezione da Listeria

Il batterio Listeria monocytogenes può essere rinvenuto in diversi alimenti crudi perché, proprio come la maggior parte dei batteri, questo non sopravvive a processi di pastorizzazione e cottura, come si legge sul sito dell'Istituto Superiore della Sanità.

L’infezione può manifestarsi sotto due forme principali: con gastroenterite, che si manifesta dopo un tempo breve dall’ingestione di cibo contaminato, con un’incubazione media è di 24 ore, e una forma più invasiva, detta anche “sistemica“.

Quest'ultima si può manifestare come meningite, meningoencefalite e sepsi. In questo secondo caso tra l’ingestione del cibo contaminato e la manifestazione dei sintomi trascorrono mediamente una decina di giorni fino ad arrivare anche ad un mese.

I soggetti più a rischio sono le persone con compromissione del sistema immunitario e le donne in gravidanza poiché l’infezione da Listeria può causare aborto spontaneo, parto prematuro, morte in utero o infezione del feto.